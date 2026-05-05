Aristóteles, filósofo: «La mejor forma de no ser criticado es no decir nada, no hacer nada, no ser nadie»

«La mejor forma de no ser criticado es no decir nada, no hacer nada, no ser nadie». La reflexión de Aristóteles, de hace más de 2.000 años, suena hoy con mucha fuerza. En una sociedad donde opinar y actuar tiene consecuencias rápidas, su mensaje plantea una idea incómoda para muchos, ya que evitar la crítica implica renunciar a actuar.

Una frase que va más allá

Para Aristóteles, la crítica no es un problema, sino una consecuencia inevitable de actuar ante algo que no parece bien y se expone. Su pensamiento parte de la idea de que cualquier persona que toma decisiones, expresa opiniones o intenta hacer algo relevante estará expuesta al juicio y la crítica de otras personas.

Por eso, para él la única forma de evitar completamente esa exposición sería no participar, no expresar opiniones, pero eso no es algo bueno, ya que no se tendría personalidad.

De la filosofía clásica a la actualidad

Aunque esta frase fue formulada en la Antigua Grecia, la reflexión que hace Aristóteles encaja a la perfección en el contexto actual de las redes sociales y de la vida.

Hoy, con las redes sociales, cualquier comentario, vídeo o cosa que se haga es analizado exhaustivamente, criticado y comentado masivamente en cuestión de segundos.

Esto ha aumentado mucho la visibilidad que se le da a la crítica, pero también ha hecho más evidente que es una parte inevitable de la exposición pública.

Desde el punto de vista de Aristóteles, la crítica no es un fracaso, sino una señal de que se está dando una opinión, de que se está participando en la vida pública. Aceptar esto es clave para ir desarrollando una mayor adaptabilidad, fortaleza y superación.

Más de 2.000 años después, el mensaje de Aristóteles sigue siendo muy claro, ya que si alguien quiere evitar ser criticado se tendrá que renunciar a hablar, ya que hoy en día todo se critica.