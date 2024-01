Arguiñano tiene la clave: 3 trucos infalibles para adelgazar sin pasar hambre

Arquiñano es uno de los expertos en cocina que no duda en darnos los mejores consejos para adelgazar sin pasar hambre. Este hombre tiene los mejores libros de cocina para aprender esas recetas de toda la vida en las que se nota que cuidamos al máximo cada ingrediente para obtener unos resultados de chef profesional.

Desde su programa de cocina nos ha mostrado cómo aprender a cocinar, quizás desde cero y eso es algo que pocos cocineros son capaz de hacer. Su capacidad para hacernos amar cada uno de sus platos, su conocimiento de unos alimentos que cumplen con una misión más allá de disfrutar de la cocina, es lo que nos hace seguirle si queremos adelgazar.

Karlos Arguiñano tiene la clave

La clave para poder adelgazar nos la da Karlos Arguiñano. El popular cocinero lleva tiempo realizando una denuncia ante las cámaras, una dura crítica ante una sociedad actual que está cometiendo el peor de los errores, tal y como vemos con cada vez más personas obesas y con problemas de salud.

La comida tiene mucho que ver si queremos estar sanos. Es el pilar básico para poder sentirse bien y sin ella sería casi imposible estarlo. No solo por el placer que nos regala al descubrir lo que nos espera en el plato, sino con un pleno conocimiento de todos los alimentos. Si seguimos a Arguiñano veremos como cocina absolutamente con todo con pasión.

Una sociedad que enferma como consecuencia de una alimentación que cada vez es más deficiente. Los que tenemos una edad recordaremos las meriendas tradicionales, casi nunca bollería, siempre un bocadillo o fruta que podíamos comer de varias formas. En invierno ese aroma a manzanas asadas al llegar a casa o en forma de macedonia de colores en verano.

Hoy en día pocas son las casas en las que se prepare esa macedonia con toda la fruta que tenían de temporada o asen manzanas para dar una merienda de esas especiales con aroma a canela y sin nada de azúcar. Siendo este último, el azúcar, uno de los grandes enemigos de la salud que se come en exceso.

El azúcar, pero también las grasas que vemos en mayor medida en los platos precocinados. En casa podemos controlar las grasas y hacerlas más saludables, con un toque de aceite de oliva con el que el resto de los aceites vegetales no pueden competir en salud, algo que debemos tener en cuenta antes que nada.

Los 3 trucos infalibles para adelgazar sin pasar hambre

Según Arguiñano cometemos tres errores que nos impiden adelgazar y que son muy fáciles de remediar. Siguiendo sus consejos podemos cumplir con nuestros objetivos de la mejor manera posible y sin pasar hambre.

El primer consejo de este hombre consiste en que hay que cocinar. Ponerse manos a la obra para lograr aquello que necesitamos. No solo controlaremos las grasas, desterraremos los azucares ocultos que llevan determinadas recetas. El azúcar está muy presente en los precocinados y es el gran enemigo a batir. Podemos disfrutar y perder peso con un plato de legumbres cocinado en casa o con unas verduras salteadas, además de los típicos arroces o guisos de los de toda la vida. Podemos comer de todo, pero en su justa medida y bien cocinado en casa.

Las cantidades son importantes. Cocinar implica controlar las cantidades, pero cuidado, también debemos tenerlas en cuenta a la hora de comer. No se trata de comerse un menú de comida rápida. Hay que masticar bien y disfrutar de una comida que debe alimentarnos sin pasar hambre. Los huevos son grandes aliados de las dietas, ayudan a saciar el cuerpo al igual que muchas otras proteínas que debemos incorporar si queremos perder peso desde ya mismo. Los japoneses saben muy bien cuándo parar, en su cultura está la costumbre de no comer demasiado, solo en su justa medida.

Por último, como no podía ser de otra manera, es importante moverse. Hacer algo de ejercicio, ya sea ir a caminar o moverse viendo vídeos de YouTube en casa. Tenemos muchas opciones, antes se caminabas más, se iba a los sitios andando y no pasaba nada, al contrario, ganábamos en salud. La bicicleta también es un buen medio de transporte, un low cost para movernos por la ciudad que no contamina nada de nada. De igual forma que podemos volver a bailar en casa al son de la música. Lo importantes es mover el cuerpo y huir del sedentarismo.

Con estos consejos básicos conseguiremos aquello que queremos, adelgazar, comiendo muy bien y con los alimentos justos para poder disfrutar de la mejor comida posible. Hacerse el túper en casa, volverá a ser un pequeño placer que no podemos dejar escapar, pase lo que pase, aunque tengamos poco tiempo, es esencial que cocinemos.