Una argentina dice esto de los españoles y se lía la mundial: «Son una raza…»

Generalmente, los extranjeros nos identifican a los españoles como personas alegres y sociables. Aunque muchas de las cualidades que se nos atribuyen son bien recibidas fuera de nuestras fronteras, otras pueden sorprender o incluso molestar a quienes nos visitan. Si has viajado fuera de España, habrás notado que después de cierta hora es difícil encontrar un restaurante abierto para almorzar o cenar. Igualmente, los turistas internacionales se sorprenden al ver que las cocinas en España siguen funcionando a las 15:00 para el almuerzo o incluso a las 23:00 para la cena.

Por otro lado, aunque los extranjeros suelen culpar a la siesta, la jornada laboral partida es una característica española que no se encuentra en otros países y que tiene más que ver con las largas pausas para comer que con dormir una siesta. Esto provoca que los españoles salgamos del trabajo más tarde que otros europeos. Asimismo, aunque no se hace con mala intención, llegar cinco minutos tarde puede ser visto como una grave falta de respeto en otras culturas. En España, nuestro estilo de vida más relajado hace que, en general, no demos al tiempo la misma importancia que en otros países, lo que puede molestar a turistas puntuales que llegan a sus actividades y tienen que esperar a los demás.

Esto es lo que dice una argentina sobre los españoles

En TikTok, los choques culturales están en auge. Personas de todo el mundo comparten sus experiencias cuando viajan al extranjero y describen las cosas que más les han sorprendido. En esta ocasión, la protagonista es @conifach, una actriz argentina que lleva menos de un mes viviendo en Madrid.

Aunque su estancia no ha sido larga, le ha bastado para formarse una idea sobre cómo son los españoles, y lo relata de la siguiente manera: «He estado tres semanas viviendo en España y los españoles son una raza superior. Un español comienza la semana un lunes a las 10 de la mañana, con traje y tomando una cerveza. ¿Sorprendente? No tanto, porque el martes es lo mismo, y el miércoles también, y así sucesivamente.»

Lo que más le ha impactado es el nivel de consumo de alcohol entre los españoles, que describe como «increíble». Además, comenta que «lo más asombroso es que la gente trabaja y el país funciona perfectamente». También ha notado que «en España se fuma mucho». El vídeo concluye con una reflexión: «¿Cómo logran mantener ese ritmo de vida social y actividad? Tengo 26 años y si salgo el sábado, el lunes sigo con resaca y estoy fatal. Para mí, hay algo genético porque no entiendo cómo lo hacen. Son una raza avanzada.»

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, generando opiniones tanto a favor como en contra: «Literalmente, nunca he visto a nadie con cerveza a las 10 de la mañana en mi vida»; «Quien bebe alcohol por la mañana? Las cafeterías están llenas de gente haciendo el café!»; «Yo creo que has visto a los ingleses o alemanes en Mallorca porque en mi vida he visto beber cerveza a nadie a las 10 de la mañana y de traje»; «Confirmo, no sé por qué la gente lo niega. En Galicia veo a personas de todos los estratos sociales bebiendo Estrella Galicia a las 9 de la mañana.»

Las costumbres españolas que más sorprenden a los extranjeros

España es un país repleto de costumbres y tradiciones que pueden resultar muy diferentes para los extranjeros. Muchas de estas prácticas, aunque comunes para los españoles, sorprenden a quienes visitan el país por primera vez.

Los horarios en España a menudo sorprenden a los visitantes, ya que, en comparación con otros países, todo se hace mucho más tarde. Por lo general, la comida se sirve entre las 14:30 y las 15:30, mientras que la cena se toma alrededor de las 22:00.

Una sorpresa para muchos españoles cuando viajan al extranjero es encontrarse con casas sin persianas. Este ingenioso invento, presente en todas las viviendas españolas, permite disfrutar de una oscuridad total para dormir, ya sea por la noche o para una siesta.

¿Te han presentado a alguien y te has encontrado con esa persona acercándose a ti para darte dos besos en la mejilla? No te preocupes, es una práctica completamente común en España y en otras culturas hispanohablantes. Se dan dos besos tanto al conocer a alguien por primera vez como al saludar a una persona que no ves frecuentemente.

Las tapas son una de las comidas más icónicas de la cultura española. Se trata de pequeñas porciones de comida que generalmente se sirven con la bebida en los bares. Aunque se pueden encontrar bares de tapas en todo el país, son especialmente típicas del sur de España, concretamente de Andalucía.