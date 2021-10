En apenas unas semanas desde su estreno, el pasado 17 de septiembre, ‘El Juego del Calamar’ se ha convertido en un gran fenómeno a nivel global. La ficción coreana va camino de convertirse en la serie más vista de la historia de Netflix, y uno de los elementos más icónicos de ‘El Juego del Calamar’ es la muñeca gigante, protagonista del primer juego.

La sinopsis de la serie es muy sencilla: 456 personas con problemas económicos aceptan participar en una ronda de juegos infantiles para ganar una generosa cantidad de dinero, sin saber que los juegos son a vida o muerte. La primera prueba es una de las más espeluznantes: ‘Luz roja, luz verde’, el equivalente surcoreano del ‘Escondite inglés’ al que todos hemos jugado en alguna ocasión de pequeños.

Pues bien, por increíble que parezca, la muñeca gigante de ‘El Juego del Calamar’ existe y, además, se puede visitar. Es la figura que está situada en la entrada de un museo de carruajes de caballos llamado Macha Land. Se encuentra en el condado de Jincheon-gun, situado en Chungcheong del Norte. Se encuentra a tres horas en coche de Seúl, la capital del país. Los productores de la ficción pidieron la muñeca prestada al museo y, una vez finalizado el rodaje, la devolvieron, aunque le falta una mano.

Réplica de la muñeca en Manila

La muñeca se ha convertido en todo un icono, así que Netflix ha creado una réplica en un paso de peatones de un centro comercial de Manila para promocionar la serie. La muñeca se encarga de vigilar que los viandantes no crucen en rojo, y lo cierto es que, a juzgar por el vídeo lo hace muy bien. Si algún transeúnte trata de cruzar, la muñeca se gira y le muestra sus ojos rojos.

Better play by the rules because she's always watching. Will you make it past the first round of Squid Game? 🦑 pic.twitter.com/qvTlHddqsr

— Netflix Philippines (@Netflix_PH) September 22, 2021