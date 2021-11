El tema del apagón mundial anunciado por Austria está causando todo tipo de opiniones, desde quienes no hacen caso ni les preocupa lo más mínimo hasta quienes se lo toman muy en serio y están empezando a hacerse con diferentes provisiones por si fuera una realidad. Hoy te recomendamos algunos alimentos que no caducan y que te vendrán de perlas si hay un apagón eléctrico.

¿Cómo se define la fecha de caducidad de un alimento?

En muchas ocasiones tiramos a la basura alimentos que han caducado, al menos según dice su etiquetado, pero que en realidad los miras y no parece que estén estropeados o que no se puedan consumir. Esto hace que realmente se plantee si hay alimentos que no caducan, por mucho que pase el tiempo.

Para determinar la fecha de caducidad de un alimento se tienen en cuenta factores como la estabilidad microbiológica del mismo, además del hecho de cuánto tiempo puede aguantar sin que su consumo suponga un riesgo para la salud o para el organismo de quien lo consume. Los estudios sobre la vida útil de los alimentos sirven para analizar qué se puede esperar de cada uno.

9 alimentos que no caducan