Albert Einstein, científico: «El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad»

Albert Einstein no solo revolucionó la ciencia con sus teorías sobre el espacio, el tiempo y la relatividad. El físico también dedicó buena parte de su vida a reflexionar sobre la sociedad, la guerra, la paz y la responsabilidad de las personas. Entre sus pensamientos destaca una frase que pone el foco en quienes permiten que la maldad avance. «El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad».

Una reflexión sobre la responsabilidad

La frase de Albert Einstein plantea una idea sencilla, pero especialmente contundente, ya que el mal puede avanzar no solo gracias a quienes lo ejercen, sino también cuando quienes lo observan deciden tolerarlo. Desde esta perspectiva, la indiferencia deja de ser una actitud completamente pasiva y adquiere consecuencias. La reflexión invita a preguntarse qué papel desempeña cada persona cuando presencia una injusticia y tiene la posibilidad de actuar.

Albert Einstein vivió algunos de los acontecimientos más convulsos del siglo XX y conoció de primera mano las consecuencias de la intolerancia, el autoritarismo y la guerra. Nacido en Alemania en 1879, abandonó el país tras el ascenso del nazismo y terminó estableciéndose en Estados Unidos. Su experiencia personal contribuyó a que sus reflexiones fueran mucho más allá de la física y abordaran también cuestiones relacionadas con la paz, la responsabilidad y la convivencia.

Einstein y su preocupación por la paz

El científico mantuvo durante décadas una posición pública sobre los grandes problemas de su tiempo. Aunque inicialmente defendió posiciones pacifistas, la llegada del nazismo y el desarrollo de las armas nucleares modificaron algunos de sus planteamientos. Albert Einstein llegó a advertir sobre los peligros que suponía una carrera armamentística y defendió la necesidad de encontrar mecanismos internacionales capaces de evitar nuevos conflictos.

Su preocupación tenía una base clara, ya que el conocimiento científico no determina por sí mismo cómo se utilizará un descubrimiento. Las decisiones humanas son las que pueden convertir un avance en una herramienta beneficiosa o destructiva. Por eso, muchas de sus reflexiones terminaron poniendo la responsabilidad individual y colectiva en el centro de sus pensamientos.

El peligro de mirar hacia otro lado

La frase adquiere especial fuerza cuando se interpreta desde esa perspectiva. Una persona puede no participar directamente en una injusticia y, aun así, contribuir a que continúe si decide ignorarla. Callar, justificar determinados comportamientos o aceptar una situación injusta puede permitir que quienes ejercen el daño continúen haciéndolo.

El mensaje no pretende afirmar que todas las personas que permanecen en silencio tengan la misma responsabilidad que quienes provocan el daño. La idea es otra, ya que una sociedad necesita personas dispuestas a reconocer aquello que considera injusto y actuar frente a ello. La indiferencia puede convertirse, en determinadas circunstancias, en un aliado involuntario de quienes hacen daño.

Una frase que sigue vigente

La enseñanza que deja Albert Einstein puede resumirse en una idea, que es que la responsabilidad ante una injusticia no termina en el momento en que alguien decide no participar en ella. También existe una dimensión colectiva relacionada con la capacidad de reaccionar, denunciar y no normalizar aquello que perjudica a los demás. Una reflexión que, décadas después, continúa invitando a pensar antes de permanecer en silencio.