Las humedades son un problema serio para nuestras viviendas. Si no se tratan, pueden afectar a la salubridad de la casa y tu propia salud. Hablamos de un deterioro estético y superficial en las paredes; en casos más graves, supone un debilitamiento estructural y, a nivel personal, puede acarrear afecciones respiratorias o alergias. Para evitarlas, Santiago, un albañil, ha compartido a través de sus redes sociales un truco eficaz para eliminar este problema.

¿Cómo eliminar las humedades en casa?

A través de su cuenta de TikTok, el experto ha explicado cómo actúan las humedades por capilaridad y cuál es la manera más rápida para sanear las paredes: «Estamos tratando humedades por capilaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que la humedad viene de abajo para arriba, y esto normalmente ocurre en casas antiguas con paredes de adobe o de bloque de hormigón de los antiguos».

Para acabar con las humedades, el albañil comienza diciendo que hay que picar toda la humedad para empezar a sanearla con ayuda de un martillo demoledor. Después explica que hay que aplicar un puente de unión a la pared para que cree una película de adhesión y dejarlo secar.

El segundo paso consiste en aplicar consolidante y dejar secar. A partir de este paso, es donde entra la solución en la ecuación. Aplicar mortero de cal transpirable, ya que este material ayuda a que el muro respire y se seque de forma natural.

Para los que teman por el suelo de su habitación a la hora de quitar las humedades de la pared, el experto señala que cuando se aplica el segundo paso, no hace falta poner ni un plástico, dado que ese material, cuando se seca, ni se pega y queda como polvo, fácil de eliminar si se cae al suelo.

Por último, con el mortero ya aplicado, hay que pulirlo bien con ayuda de una esponja dura para pulir bien toda la superficie. Este método deberá repertirse en todas las zonas donde se encuentre la humedad.