Con la llegada de la Navidad, es ahora cuando ya comenzamos a comprobar como muchos balcones empiezan a llenarse de luces, guirnaldas, figuras de Papá Noel, de Reyes Magos y todo tipo de adornos. Y para muchos vecinos no es más que una decoración temporal que se coloca durante unas semanas y se retira después de Reyes. Sin embargo, cuando esos elementos quedan visibles desde la calle o afectan a la fachada, la cuestión deja de depender únicamente del gusto de quien vive en la vivienda y pasa a ser algo en lo que la comunidad podría intervenir.

La Ley de Propiedad Horizontal no tiene ningún artículo dedicado expresamente a las luces navideñas, pero lo que sí establece son unos límites sobre las modificaciones que afectan al aspecto exterior del edificio, los elementos comunes y las actividades que puedan resultar molestas o peligrosas. Por eso, antes de llenar un balcón de luces o instalar una figura de gran tamaño, conviene conocer qué puede decidir cada propietario y cuándo debe interceder la comunidad.

Si un vecino quiere poner luces de Navidad en el balcón tiene que comunicarlo a la comunidad

El artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal permite al propietario modificar elementos de su vivienda siempre que no perjudique ««la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores» ni los derechos de otros vecinos. También señala que determinadas actuaciones deben comunicarse previamente al representante de la comunidad. El detalle importante está precisamente en la configuración exterior. Un balcón puede ser de uso exclusivo del propietario, pero eso no significa que toda su parte visible desde el exterior tenga carácter completamente privado.

Por otro lado, el artículo 396 del Código Civil incluye entre los elementos comunes las fachadas y menciona expresamente los revestimientos exteriores de terrazas, balcones y ventanas, incluida su imagen o configuración. Es decir, la apariencia exterior del edificio no pertenece únicamente al vecino que utiliza ese balcón, así que si la decoración implica una intervención relevante sobre la fachada, queda fijada a elementos comunes o modifica de manera apreciable su aspecto, la comunidad puede tener algo que decir. No suele pasar nada si se pone una pequeña tira de luces colocada dentro del balcón, pero la situación cambia cuando hablamos de estructuras grandes, elementos colgados hacia la calle o instalaciones más complejas.

Cuándo conviene avisar a la comunidad antes de decorar

La ley no establece que cualquier vecino tenga que convocar una junta para colocar una guirnalda navideña. Tampoco existe una prohibición general de adornar balcones en Navidad. Sin embargo, comunicarlo al presidente o al administrador resulta especialmente recomendable cuando la decoración sobresale de la barandilla, se fija a la fachada, necesita algún tipo de instalación o cambia de manera evidente el aspecto exterior del inmueble.

También hay que consultar los estatutos y las normas de régimen interior de la comunidad. El artículo 6 de la LPH permite que los propietarios aprueben normas sobre convivencia y utilización de los elementos comunes, siempre dentro de los límites legales. Puede ocurrir, por ejemplo, que una comunidad haya establecido criterios sobre elementos colgados de las barandillas, toldos, cerramientos o decoración exterior. En ese caso habrá que respetarlos también durante las fiestas.

Luces demasiado intensas o adornos peligrosos también tienen límites

Otro artículo que puede entrar en juego es el 7.2. La Ley de Propiedad Horizontal que prohíbe desarrollar actividades que sean dañosas para la finca o que contravengan las normas sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. En Navidad puede tener relevancia si la decoración que se pone genera molestias importantes a otros propietarios o supone algún riesgo. Por ejemplo, unas luces que parpadean directamente frente al dormitorio del vecino, cables mal protegidos frente a la lluvia o adornos colocados de forma inestable que corren el riesgo de caer al vacío, pueden generar problemas que van bastante más allá de la estética. En todos estos supuestos, la comunidad puede pedir que se corrija o incluso que se retire la decoración.

No todas las luces de Navidad necesitan autorización

En definitiva, colocar unas luces dentro del propio balcón, sin realizar agujeros en la fachada, sin que sobresalgan y sin causar molestias a terceros, no equivale a ejecutar una obra ni supone automáticamente tener que pedir autorización. Otra cosa es utilizar la fachada como soporte, instalar elementos voluminosos o alterar de forma relevante la imagen del conjunto. En esos casos es aconsejable comunicarlo antes y comprobar si los estatutos establecen alguna limitación concreta.

También resulta más sencillo preguntar previamente al presidente o al administrador que tener que retirar posteriormente toda la instalación por una queja de la comunidad. La Navidad no convierte el balcón en una zona ajena a las reglas habituales del edificio. Cada propietario puede decorar su vivienda, pero cuando esa decoración sale visual o físicamente hacia una fachada que pertenece al conjunto de vecinos, la Ley de Propiedad Horizontal puede llegar a marcar los límites.