A sus 87 años, Carlos Soria sigue demostrando que la edad no tiene por qué ser un impedimento para perseguir los sueños. El alpinista abulense, que ha conquistado 12 de los 14 ochomiles, está preparando una expedición a Laponia para escalar en hielo. Su trayectoria está marcada por hazañas extraordinarias, como coronar el Manaslu con 86 años y convertirse en la persona de más edad en alcanzar la cima de un ochomil.

A pesar de llevar una prótesis de rodilla y haber superado varios accidentes, nunca ha perdido las ganas de seguir escalando montañas. Su historia invita a reflexionar sobre la importancia de adoptar hábitos saludables durante todas las etapas de la vida y demuestra que nunca es tarde para plantearse nuevas metas y seguir disfrutando de lo que a uno le apasiona.

Carlos Soria habla sobre el ejercicio y la alimentación en la vejez

«Mi niñez fue muy dura. Nací en 1939, cuando acababa la guerra, el peor año para nacer. Pero, pensándolo ahora, también estoy maravillado de mi niñez. Estoy contento de haber nacido y de haber conocido lo peor y lo mejor de nuestro país. Procuro ser feliz y estoy muy satisfecho. A los 11 años empecé de encuadernador y a los 14 pasé a la tapicería.

Todavía sería capaz de encuadernar libros: conservo un Quijote hecho por mí, con el lomo de piel y las letras en oro. Después tuve un pequeño taller familiar y aún hay clientes que me llaman para felicitarme por mi santo. Eso te hace feliz, pensar que las cosas no las has hecho nada mal. He intentado vivir de todo y hacer de todo. No he tenido nunca la sensación de perder el tiempo. El tiempo hay que cuidarlo, no hay que perderlo. Hay que vivirlo», cuenta.

Durante la vejez, la práctica de ejercicio ayuda a reducir el riesgo de osteoporosis, caídas y fracturas de cadera, además de favorecer el equilibrio y la coordinación. También reduce las probabilidades de sufrir deterioro cognitivo y enfermedades cardiovasculares, diabetes, accidentes cerebrovasculares, hipertensión y depresión. Asimismo, mantenerse activo contribuye a mejorar la calidad de vida.

«En febrero me voy a Laponia a escalar en hielo con el Grupo de Alta Montaña Española. Esta mañana he estado entrenando en mi cerrito, al lado de casa. Yo no paro, no paro porque creo que es lo que hay que hacer. Es necesario hacer un poco de deporte todos los días para mantenerse vivo y conservar el músculo. La musculatura es lo que sujeta el cuerpo y hay que cuidarla.

Sigo corriendo y haciendo musculatura. Uso bastones para ayudarme en las bajadas y he encontrado una forma divertida de fortalecerme: el rocódromo. Voy a uno cerca de casa, en Las Rozas. Haces ejercicio, hablas con la gente y disfrutas. Procuro entrenar temprano, allí o saliendo a la montaña. También tengo una bicicleta con rodillo electrónico y, si estoy sin hacer nada, hago media hora», confiesa Carlos en una entrevista con La Vanguardia.

La alimentación equilibrada y el descanso también desempeñan un papel fundamental para cuidarse física y mentalmente durante la vejez. Más allá de mantenerse activo y entrenar a diario, es fundamental proporcionar al organismo los nutrientes que necesita y respetar los tiempos de recuperación. Una dieta variada, adaptada a cada persona, junto con un sueño reparador, ayuda a afrontar mejor el paso de los años. Así lo demuestra también Carlos Soria.

«Me cuido. Desayuno avena con chía, que dejo en remojo la noche anterior, y le añado proteína. Cristina también me cuida y procuramos comer sano. Hay que comer cosas que te gusten y te sienten bien. Y descansar: si entrenas sin parar, solo acumulas cansancio. El entrenamiento tiene que servir», comenta.

Bowl de avena, chía, yogur y fruta

Para preparar esta receta necesitamos medio plátano maduro, dos cucharadas de yogur griego sin lactosa, 250 mililitros de bebida vegetal (de coco y arroz, avena, etc.) o leche sin lactosa, cuatro cucharadas de copos de avena, dos cucharaditas de semillas de chía, una cucharada de coco rallado, canela molida y esencia de vainilla. Para acompañar, podemos utilizar unas rodajas de plátano, fresas, arándanos y un poco de miel si queremos darle un toque más dulce.

La preparación comienza la noche anterior. En un bol, machacamos medio plátano maduro hasta conseguir una textura cremosa y lo mezclamos con el yogur griego. A continuación, incorporamos la bebida vegetal que hayamos elegido o la leche sin lactosa, junto con los copos de avena.

Después, añadimos las semillas de chía, el coco rallado, un poco de canela molida y unas gotas de esencia de vainilla. Mezclamos todos los ingredientes hasta que queden bien integrados y dejamos reposar la preparación durante toda la noche en la nevera para que la avena y la chía se hidraten. A la mañana siguiente, sólo tenemos que servir la mezcla y añadir por encima la fruta que más nos guste.