Fernando Romay ex jugador de baloncesto que formó parte de la selección española que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, desarrolló además buena parte de su carrera en el Real Madrid y durante años compitió al máximo nivel. Sin embargo, ahora que tiene 66 años, su situación al acercarse a la jubilación muestra una parte mucho menos conocida de aquella generación de deportistas.

El ex jugador habló de ello en Salvados, junto a Almudena Cid y Lola Fernández Ochoa. Romay explicó a Gonzo que puede jubilarse, pero debido a los años que aparecen en su vida laboral no va a poder cobrar el 100% de la pensión. El motivo está precisamente en una época en la que jugar para uno de los principales clubes del país y representar a España en competiciones internacionales no significaba necesariamente estar cotizando a la Seguridad Social.

Fernando Romay, ex jugador de baloncesto: «Me puedo jubilar, pero no puedo cobrar el 100% de la pensión»

«Me puedo jubilar pero no puedo cobrar en mi caso el 100 % de lo que me correspondería porque me faltan 4 años», explicó Romay durante el programa de La Sexta. No se refiere, por tanto, a que no pueda acceder a una pensión, sino a que los años cotizados condicionan el porcentaje que finalmente puede recibir. Su caso tiene detrás una circunstancia muy concreta ya que durante buena parte de su trayectoria deportiva, los jugadores que participaban en determinadas competiciones internacionales tenían que conservar la consideración de amateurs. Es decir, que cotizar como profesionales podía tener consecuencias directas sobre su posibilidad de jugar con España.

Romay recordó cómo funcionaban aquellas reglas. «Si cotizaban por mí, me declaraban profesional y no podía ir ni a los Juegos Olímpicos, ni a los europeos, ni con la Selección», aseguró. Ese sistema provocó que años en los que estaba jugando al máximo nivel no aparezcan ahora como años cotizados en su vida laboral. Y si tenemos en cuenta que la Seguridad Social calcula la cuantía de la pensión teniendo en cuenta, entre otros factores, los años cotizados, cualquier laguna que aparezca tienen consecuencias muchos años después, cuando llega el momento de retirarse.

El cambio llegó después de los Juegos de Barcelona 1992

Romay sitúa el cambio después de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Aquella edición estuvo marcada en el baloncesto por la participación del denominado Dream Team de Estados Unidos, formado por grandes estrellas de la NBA, y por la desaparición de las restricciones que durante años habían separado a deportistas amateurs y profesionales en la competición olímpica. «Y por eso en el 93 todos entramos a formar parte de la Seguridad Social», contó el ex jugador. Los años anteriores son precisamente los que ahora echa en falta cuando revisa su cotización.

La situación que describe Romay no es exclusiva de su carrera. Durante el programa, otros deportistas explicaron problemas similares después de haber dedicado buena parte de su juventud y de su vida laboral al deporte de alto nivel. Almudena Cid ha convertido esta cuestión en una de sus principales reivindicaciones y trabaja, junto a otros antiguos olímpicos y con apoyo sindical, para buscar una solución que permita reconocer esos periodos.

Una factura de 300.000 pesetas por atender a su hija

La falta de cobertura no sólo aparece ahora que Romay piensa en la jubilación. Durante Salvados recordó una situación que vivió años atrás con una de sus hijas y que le hizo comprobar de una manera mucho más inmediata lo que significaba no estar dentro de la Seguridad Social. Su hija sufrió una grave reacción después de recibir penicilina y tuvo que ser atendida de urgencia en el Hospital La Paz. Romay contó que terminó pagando la asistencia médica de su bolsillo. «300.000 pelas de entonces que tuve que pagar, por la incubadora, por todo el tratamiento que le hicieron, porque yo no tenía Seguridad Social», relató.

Lola Fernández Ochoa apuntó entonces otra diferencia importante. Un jugador como Romay tenía ingresos que podían permitirle asumir un gasto de ese tamaño, pero la situación era mucho más difícil para deportistas de otras disciplinas donde apenas había dinero. Atletas, nadadores, gimnastas o esquiadores podían dedicar años a competir internacionalmente sin disponer después de una cobertura equivalente a la de un trabajador que hubiera cotizado durante ese mismo periodo.

Compañeros de Primera División con pensiones de 600 o 700 euros

Romay también habló de antiguos compañeros que han llegado ya a la jubilación en una situación económica complicada. Algunos, según su relato, jugaron durante muchos años en Primera División pero no consiguieron acumular una carrera de cotización suficiente. «A mí me vienen compañeros míos, muchos años en Primera División que me dicen: «Fernando, es que mis amigos de mi edad, que ya están jubilados, ayudan a sus hijos y en mi caso son mis hijos los que me tienen que ayudar a mí, porque estoy cobrando la de 600 o 700 pavos»», explicó.

Almudena Cid y otros antiguos deportistas reclaman precisamente que se estudie la forma de reconocer los años dedicados al deporte de élite que quedaron fuera de sus vidas laborales. En el mismo programa también se habló de casos de olímpicos que calculan que tampoco alcanzarán los años necesarios para obtener el porcentaje completo de su pensión. Romay resume el problema desde una experiencia muy concreta. Puede jubilarse, pero aquellos cuatro años que no figuran en su cotización siguen teniendo consecuencias varias décadas después de haber dejado las canchas.