Los adornos de tu árbol de Navidad están estropeando tu WiFi: aleja esto de tu router

Mucho cuidado con los adornos de tu árbol de Navidad, pueden estar estropeando tu WiFi, será mejor que alejes esto de tu router. Internet es un elemento esencial de todas las casas, un básico que no puede faltar con unas vidas cada vez más conectadas. En nuestro hogar hay muchos dispositivos que depende del WiFi por lo que es esencial mantenerlo en perfectas condiciones siempre que sea posible. Para conseguirlo, nada mejor que prestar atención a unos adornos de Navidad que quizás están perjudicando nuestra conexión a Internet.

Aleja esto de tu router

Los adornos del árbol de Navidad son elementos básicos que están en nuestra casa en estos días. En general, la tradición dice que durante el puente de diciembre es cuando empezamos a preparar la casa. Tenemos tiempo de poner todos los adornos y decoración típica de esta época del año.

Sin estos detalles parecerá que no es Navidad. Niños y no tan niños esperan este momento para ver brillar las luces o los bonitos adornos empezar a brillar en unas jornadas que son realmente especiales. Se acerca el cambio de ciclo y con él quizás unas pequeñas variaciones en nuestro WiFi.

Quizás hayas notado desde que instalaste los adornos de Navidad o cuando lo hicieron los vecinos si vives en un bloque de pisos o tienes varios elementos decorativos rodeando tu casa, que Internet falla en algunos momentos. No, no es culpa del router, sino que tiene que ver con esta decoración que quizás le esté afectando.

Hay unos adornos que perjudican especialmente al router y están muy presentes, tanto que puede que a partir de ahora decidas quitarlos para poder ver tus series sin interrupciones.

Estos son los adornos de tu árbol de Navidad que estropean tu WiFi

Hay adornos del árbol de Navidad que estropean nuestro WiFi, aunque puedan parecer inofensivos generan unos campos electromagnéticos que no son nada buenos. Son, las luces, las que pueden acabar perjudicando nuestra conexión a Internet, especialmente si tenemos el router cerca.

Si tienes el árbol de Navidad en el salón, al lado del router, será mejor que apagues las luces cuando estés usando internet, en la televisión o necesites hacer algo que no incluye un fallo de conexión. Ese parpadeo tan bonito que hacen y que nos recuerda que ya casi es Navidad, es lo peor que podría pasarle al Wifi de nuestra casa.

Hoy en día es casi imposible encontrar una casa o un árbol que no tenga este tipo de luces, por lo que debemos estar muy pendientes de ellas. Si las vamos usando con regularidad veremos como afectan al router, quizás hasta ahora no nos habíamos ddo cuenta, pero existe una relación directa.

Si ves que afecta a tu conexión, la única forma de evitar que esta decoración para el árbol afecte a tu internet, es alejar el router al máximo de donde se encuentre. De lo contrario los efectos serán más duraderos y persistentes. Aunque, antes de que te asustes, debes recordar que hay otros electrodomésticos que también afectan la conexión, en especial el microondas o incluso algunos mandos para la consola tienen efectos directos sobre el router.

Por lo que, si ves o notas, más allá de Navidad y de la decoración de estos días que tu internet no va cómo antes, debes empezar a buscar otra causa que podría estar en casa. Aunque quizás no te has dado cuenta de ello. El router debe funcionar de la mejor manera posible para evitar cualquier error de internet.