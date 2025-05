Adiós a WhatsApp: el motivo por el que va a desparecer de tu móvil a partir de este día

La tecnología avanza a pasos agigantados, y con cada actualización importante, algunas cosas se quedan en el camino. No es nada nuevo. Pero cuando hablamos de una aplicación tan presente en nuestras vidas como WhatsApp, los cambios generan preocupación y preguntas inmediatas: ¿seguiré pudiendo enviar mensajes, hacer videollamadas y compartir fotos? Pues bien, si tienes un iPhone un poco antiguo, el pasado 5 de mayo de 2025 marcó un punto de inflexión: WhatsApp dejó de funcionar oficialmente en ciertos modelos. Y sí, puede que el tuyo esté entre ellos.

La razón detrás de esto no es una estrategia de ventas para empujar a los usuarios a comprar nuevos móviles, como algunos podrían pensar, sino una necesidad técnica. WhatsApp, como muchas otras aplicaciones modernas, depende de funciones y herramientas que sólo están disponibles en sistemas operativos recientes. A medida que se agregan nuevas funcionalidades, como mejoras en las videollamadas o integración con inteligencia artificial (como el asistente Meta AI), se vuelve cada vez más difícil mantener la compatibilidad con versiones antiguas de iOS.

WhatsApp ya no funciona en estos iPhone

Desde el lunes 5 de mayo, WhatsApp ha dejado de ser compatible con todos los iPhone que no puedan ejecutar al menos la versión iOS 15.1. Los modelos que se ven directamente afectados por esta medida son: iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus.

Estos dispositivos, lanzados entre 2013 y 2014, ya estaban desde hace tiempo fuera del ciclo de actualizaciones de Apple, lo que significa que no podían instalar versiones más recientes del sistema operativo. Con este cambio, se confirma que estos terminales ya no podrán seguir usando WhatsApp ni en su versión normal ni en la edición para negocios (WhatsApp Business).

WhatsApp no es la única. Muchas aplicaciones están comenzando a reducir compatibilidad con dispositivos antiguos. Aplicaciones bancarias, redes sociales y hasta plataformas de streaming como Netflix o YouTube también han ido eliminando soporte para versiones desactualizadas del sistema operativo.

Esto se debe a una combinación de factores: mayor demanda de seguridad, integración de nuevas tecnologías y necesidad de reducir la fragmentación de versiones. Los usuarios con móviles muy antiguos cada vez encontrarán más barreras para seguir usando las aplicaciones.

Este tipo de decisiones por parte de los desarrolladores no son puntuales ni aisladas. Forman parte de una tendencia global hacia la optimización y la evolución tecnológica constante. Aunque puede resultar incómodo para algunos usuarios, especialmente los que intentan extender la vida útil de sus dispositivos lo máximo posible, es algo cada vez más habitual.

Meta, la empresa matriz de WhatsApp, prioriza la experiencia de la mayoría. Continuar dando soporte a sistemas obsoletos implica mantener código anticuado, aumentar los riesgos de seguridad y frenar el desarrollo de nuevas características. Al eliminar esta carga técnica, los desarrolladores pueden centrarse en optimizar el rendimiento y crear funciones más útiles y avanzadas.

¿Cómo saber si tu dispositivo aún es compatible?

Si tienes dudas sobre si tu teléfono es uno de los afectados por esta medida, puedes comprobarlo en pocos pasos:

Abre la app «Ajustes» en tu iPhone. Ve a «General» y luego a «Información». Busca el apartado «Versión del software».

Si ves que tu iPhone tiene una versión inferior a iOS 15.1 y no te permite actualizar a una más reciente, entonces ya no podrás utilizar WhatsApp en ese dispositivo. Aunque la app ya instalada podría seguir apareciendo en la pantalla, no funcionará correctamente ni permitirá enviar o recibir mensajes.

Si te has encontrado con que WhatsApp ya no funciona en tu iPhone, no todo está perdido. Existen varias alternativas que puedes considerar, dependiendo de tu situación personal, tus necesidades y tu presupuesto.

En primer lugar, es recomendable comprobar si tu dispositivo permite actualizar el sistema operativo. Algunos modelos algo más recientes, como el iPhone 7 o el iPhone SE de primera generación, aún pueden tener la versión iOS 15.1, que es el requisito mínimo para seguir usando WhatsApp. Si éste es tu caso, basta con ir a «Ajustes» > «General» > «Actualización de software» y seguir los pasos.

Ahora bien, si tu iPhone ya no permite actualizaciones, aún puedes reutilizar el dispositivo para otros fines. Aunque no puedas usar WhatsApp, el teléfono sigue siendo útil para tareas básicas. Puedes usarlo como reproductor de música, cámara digital, navegador para internet o incluso como teléfono secundario sin tarjeta SIM, sólo con WiFi.

Finalmente, si ya es momento de decir adiós al viejo móvil, puedes considerar la compra de un modelo más actual, sin necesidad de ir al más caro. Teléfonos como el iPhone 11, 12 o SE (2022) ofrecen muy buen rendimiento y seguirán recibiendo actualizaciones de Apple durante años.

A todos nos cuesta desprendernos de un dispositivo que aún funciona, aunque tenga sus años. Sin embargo, en el entorno digital actual, aferrarse a la tecnología antigua puede suponer una barrera para la seguridad y el acceso a nuevas herramientas. WhatsApp, al dejar de ser compatible con versiones anteriores a iOS 15.1, está marcando una línea clara: quien quiera seguir disfrutando de la app, debe actualizarse.