Adiós al mito más repetido sobre la cerveza: lo que pasará si la comparas con el vino

La cerveza es una de las bebidas más consumidas del mundo, al que el vino le está pisando los talones de forma totalmente inesperada. Estamos ante un tipo de bebida que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia significativa en estos días que tenemos por delante. Llegan las fiestas en las que no se puede perder la oportunidad de equilibrar la comida con la bebida.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a crear algunos detalles que serán los que marcarán un antes y un después. Es la hora de apostar con algunos elementos que serán los que marcarán una diferencia significativa. Por lo que, tenemos que apostar claramente por algunos elementos que serán los que marcarán este inicio de las fiestas con unas ideas que quizás acabarán siendo muy diferentes de lo que imaginaríamos. Es momento de apostar con un tipo de bebida que será la que nos acompañará en estas alegrías o recuerdos que estamos a punto de crear, ahora quizás lejos del vino o la cerveza que tenemos por delante.

Lo que pasará si la comparas con el vino

La cerveza se ha convertido en una de las bebidas de moda en nuestro país, un elemento imprescindible que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en cuenta. Sobre todo, si lo comparamos con lo que tenemos por delante y que quizás hasta ahora no habíamos ni dado la importancia que se merece.

Si nos paramos a pensar, el consumo de cerveza es quizás superior al vino. A efectos prácticos, el hecho de que sea una bebida que se sirva en un botellín o en una lata que sea más fácil de transportar y de servir, a diferencia del vino que suele servirse en una botella grande que es más difícil de transportar.

Por lo que, quizás ha ganado terreno en los momentos informales que nos afectan durante todo el año, pero quizás hasta la fecha no teníamos en cuenta que estaríamos ante la llegada de un cambio de ciclo que puede ser clave. Una situación que nos invita a comprar lo que tenemos por delante y lo que nos está esperando en unas jornadas en las que todo es posible.

El mito más repetido sobre la cerveza

Uno de los mitos que más se repite sobre la cerveza es que engorda o hace barriga, es responsable de una barriga que tiene su nombre, la cervecera. Algo que quizás hasta el momento nos había llegado como una realidad, aunque podemos dejar atrás una serie de elementos que acabarán siendo los que marquen un antes y un después.

La Farmacia Quintalegre nos da una serie de pistas sobre este mito que acaba siendo falso, ante algo tan evidente como las cantidades. No son las mismas cantidades, por lo que, al final, acabaremos obteniendo unas calorías que están por encima de lo que sería una cerveza. Siguiendo con la explicación de estos expertos.

Cerveza. La bebida por excelencia. Cada copa o quinto de 200 ml que tomamos, supone una ingesta de 86 calorías. Para quemar estas calorías, necesitaríamos caminar alrededor de 20’.

Copa de vino tinto. El otro gran clásico. Estamos ante una bebida que supone una ingesta calórica menor en cada copa -65 calorías-, pero ojo, porque consumimos la mitad de mililitros que cuando tomamos una copa de cerveza.

Refrescos. Es cierto que estamos probablemente ante la bebida popular con mayor contenido calórico por la mayor presencia de azúcares añadidos. No obstante, hay alternativas si queremos disfrutar de un refresco de cola, limón o naranja, y no queremos ingerir demasiadas calorías. Nos referimos a las variedades light y zero o sin azúcares añadidos, que son una buena opción si el aporte calórico nos preocupa especialmente.

Las posibilidades son enormes en estos días en los que tenemos una gran variedad de opciones entre las que elegir. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de bebidas un poco más especiales que deben acompañar estas celebraciones que están a la vuelta de la esquina.

Cualquier bebida con alcohol, requiere de un consumo moderado, siendo un elemento que acabará siendo el que nos acompañe en unos días en los que debemos empezar a tener en cuenta que es un elemento clave. Siendo una bebida que se convertirá en el mejor aliado de un día a día cargado de buenas sensaciones.

Siempre y cuando se modere el consumo, cuando estamos en casa, no pasa nada, pero si debemos salir de ella, es mejor dejar que nos lleven en transporte público o buscar una alternativa. En estas fechas sabemos la importancia de esta moderación que es clave para disfrutar de toda la familia.