Adiós a mancharse pelando una mandarina: este es el trucazo definitivo

¿Cuántas veces te has preguntado si existe algún truco para no mancharse pelando una mandarina? La mandarina es una de las frutas más beneficiosas para la salud de mayores y pequeños, pero no podemos negar que pelarla es un engorro. Ahora, la usuaria de TikTok Brittany Roper ha compartido un vídeo que se ha hecho viral sobre cómo sacar los gajos a una mandarina de forma rápida y sencilla, y lo más importante: sin mancharse las manos.

Seguro que lo que llevas haciendo toda la vida es lo siguiente: hincar un poco la uña para hacer una pequeña grieta, luego retiras la cáscara de la mandarina poco a poco y, por último, quitas los gajos uno a uno. Pues bien, en cuanto veas el vídeo de Brittany Roper va a descubrir que es una gran pérdida de tiempo.

La usuaria aclara que este truco sirve única y exclusivamente para las mandarinas. Por lo tanto, no se puede aplicar en las naranjas. Es muy sencillo: cortar la mandarina por la mitad y darle la vuelta a la cáscara. De este modo, todos los gajos salen expulsados como por arte de magia.

Teniendo en cuenta la mandarina es una de las frutas más consumidas a nivel global, no es de extrañar que el vídeo se haya hecho viral en TikTok. ¡Adiós a mancharse pelando una mandarina con este truco!

La mandarina es una fruta con un gran valor nutricional. Una pieza tiene menos de 40 calorías y aporta 1,5 gramos de fibra. Además, es una fuente muy rica en vitamina C. Los nutricionistas señalan que se puede comer una mandarina al día cuando está de temporada. En lo que respecta a sus beneficios para la salud, los más destacados son: ayuda en la pérdida de peso, mejora la salud bucodental, favorece la digestión y refuerza el sistema inmune.

Curiosidades de la mandarina

El origen de esta fruta se remonta a la antigua China, y se cree que el nombre se deriva del color de los trajes que utilizaban los gobernantes en el país asiático en la antigüedad.

Existen diferentes tipos de mandarinas, siendo las clementinas las más conocidas en España. La leyenda cuenta que el padre Clemente, a finales del siglo XIX, recogió polen de las flores del árbol que da naranjas amargas, y fecundó las flores del mandarino con él. Por sorpresa, las flores dieron sus frutos. Clemente plantó las semillas, y crecieron las mandarinas que conocemos en la actualidad.