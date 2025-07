Adiós a las malas hierbas: el truco secreto de una jardinera experta que acaba con ellas a largo plazo

Este truco secreto de una jardinera experta que acaba con las malas hierbas de una vez por todas y para un largo plazo puede cambiarnos la vida. Sin duda alguna, estaremos pendientes de una situación que acabará imponiéndose de una forma que quizás nos sorprenderá. Es el momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden acabar marcando una diferencia importante en estos próximos días. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede ser clave en muchos aspectos.

Los expertos de Viveros Sánchez nos dan en su blog la solución a las malas hierbas, con unas técnicas infalibles que nos ayudarán a ver cómo desaparecen por completo estos elementos de nuestro jardín. Es cuestión de ponerse manos a la obra con ellos:

Con agua hirviendo y sal.Una de las formas más fáciles para eliminar las malas hierbas que aparecen entre las grietas de los adoquines de los senderos y caminos es verter sobre ellas agua hirviendo, al cabo de un día aparecerán secas y se retirarán fácilmente con un barrido. Para evitar que vuelvan a aparecer entre estas grietas puedes echar un poco de sal, así te aseguras que no salga ninguna planta.

A mano. Sin embargo, no siempre esta es una opción válida para cuando aparecen entre nuestras plantas, para ello podemos prevenir, ya que una vez que aparecen la única forma de eliminarlas es retirarlas a mano o con la ayuda de una azadilla.

Mallas antihierbas. Para ello podemos optar antes de plantar nuestro jardín colocar una malla antihierbas, sin embargo, muchas veces nos encontramos con que nuestro jardín ya está diseñado y plantado desde hace año, con lo que nos hace inviable esta opción.

Grava o corteza de pino. Una de las soluciones más sencillas es colocar un acolchado, grava o corteza de pino, son una de las mejores opciones, con esto reduciremos notablemente el que nazcan malas hierbas entre nuestras plantas y además favorecemos la humedad con lo que en verano habrá que regar menos.

Dependiendo de la extensión de nuestro jardín y de la cantidad de malas hierbas que haya, además de su tipología, podremos usar alguno de estos sistemas. Ante un desarrollo sostenido de estas malas hierbas antes de que empiece el verano o cuando ya veamos que se están apoderando de gran parte del jardín, nunca estás de más contactar con un buen jardinero. Es la manera perfecta de acabar de una vez por todas con este problema que puede acabar siendo el que marque una diferencia significativa.