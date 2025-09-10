Adiós a los carritos de supermercado: van a desaparecer en España y éste es su sustituto

Van a desaparecer de España los carritos de supermercado, ya hay sustituto para estos elementos que son básicos para hacer la compra. Estamos ante una serie de elementos que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado lo que tenemos por delante, una serie de actuaciones que pueden ser las que marcarán la diferencia en todos los sentidos. A la hora de apostar claramente por ciertos detalles que necesitamos, quizás nos cueste pensar en que llegará el día en el que los carritos de supermercado desaparezcan.

La manera de hacer la compra está cambiando por completo. Si hay algo que nos ha afectado de lleno son esos precios que hacen que nos pensemos una y dos veces lo que vamos a conseguir ganar en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, hacer la compra en el supermercado ya no es algo que nos haga disfrutar, sino que muchas veces es un suplicio para el que quizás no estamos preparados. Menos lo esperaremos con un carro de la compra que será diferente a la manera en la que lo hemos conocido en estos días pasados.

Los carritos de supermercado se despiden

Vamos a despedirnos de nuestros carritos de supermercado y lo vamos a hacer con la mirada puesta a las nuevas tecnologías. En especial si queremos asegurar esa compra en la que la comodidad es algo esencial. Poder poner todo lo que necesitamos en el carrito para pasar la semana y hacerlo sin pensar en lo que acabará pesando, es algo esencial.

Lo que tenemos por delante es un destacado cambio de ciclo que se transformará por completo, o al menos lo hará si tenemos en cuenta que lo que queremos es tener una vida mucho más cómoda, justo lo que necesitaríamos en estos días. Son momentos de apostar claramente por un sistema que poco a poco se irá imponiendo.

Vamos a dejar atrás esa moneda que guardamos en la guantera del coche o en la cartera para poder poner en marcha algunos elementos que quizás hasta la fecha no hubiéramos ni esperado. Tocará ver qué es lo que nos está esperando de la mano de estas novedades que no hacen referencia a la compra que hacemos, sino en la forma de transportarla. Los carros de la compra tienen los días contados por este motivo.

Este es el sustituto de los carros de la compra

Hasta la fecha, tenemos unos carros de la compra que quizás no hubiéramos ni imaginado, hasta el momento. Son días de ver un poco más allá y de hacerlo con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser fundamentales. La tecnología NFC la tenemos ya entre nosotros y puede ser la que nos evite la moneda, a través de códigos QR podremos obtener nuestro carro de la compra.

El blog de telefónica presenta esta tecnología como: «Gracias al NFC se puede realizar intercambio de información entre diferentes dispositivos, debido a tres características fundamentales: es inalámbrica, de corto alcance y de alta frecuencia. En estos elementos podemos observar las primeras ventajas y desventajas de este sistema. Al ser un método inalámbrico no es necesario que los dos equipos que interactúan en la acción estén conectados entre sí, basta que activen su propia configuración -la mayoría de dispositivos con esta tecnología poseen un acceso directo tan sencillo como hacer un clic en el panel de control general-.Por otro lado, la frecuencia es un parámetro que establece la capacidad de cambio de una señal en un segundo, mientras mayor sea la frecuencia, mayor capacidad de transmisión y mayor consumo de energía para su alimentación. En el caso del NFC se suele usar 13,56MHz y puede transferir datos a una velocidad aproximada de 420 kbit/s. Entre sus puntos débiles tenemos que hablar de su radio de acción, ya que como bien indica su nombre ‘comunicación de campo cercano’, para que los dispositivos se comuniquen deben estar a una distancia muy corta que no supere los 10 centímetros, limitando, por el momento, los usos efectivos».

Siguiendo con la misma explicación: «La tecnología NFC fue aprobada como estándar ISO/IEC en 2003. Esta normativa está concedida por la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, por sus siglas en inglés), que juntas forman el sistema especializado para la normalización mundial de productos y servicios. Con esta aprobación, comenzó el desarrollo para implementarlo y, en 2008, surgieron los primeros periféricos. Por ejemplo, en el año 2011 Telefónica puso en marcha una iniciativa interna en la que empezaron a utilizar el NFC en equipos que se entregaron a sus empleados en el Distrito C, dentro de la ciudad empresarial de la compañía en Madrid, para que pudieran usarlo en sus tareas como pagar las comidas o entrar en el recinto a través de los tornos. Tres años más tarde, Telefónica inició un proceso en varias ciudades españolas para convertirlas en ‘Smart Cities’, donde la tecnología NFC fue un pilar en sectores como el transporte. Entre los fabricantes de telefonía, Nokia se adelantó a sus competidores para ser una de las primeras marcas en realizar pruebas con este tipo de conectividad, en una serie limitada de sus modelos 3220 y 5140. El resto de empresas también siguieron este camino, aunque no ha sido hasta finales de la pasada década cuando se produjo una aplicación masiva».