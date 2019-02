Efemérides del 7 de febrero de 2019: ¿Qué pasó el 7 de febrero?

Tal día como hoy, 7 febrero de 1812, nace en Portsmouth (Reino Unido), Charles Dickens, escritor inglés de novelas de contenido social entre las que se cuentan “Oliver Twist”, “Cuento de Navidad”, “David Copperfield”, “Tiempos difíciles”, “Historia de dos ciudades” y “Grandes esperanzas”.

7 febrero de 1964 The Beatles visitan por primera vez Estados Unidos, donde miles de fans los reciben en el aeropuerto Kennedy de Nueva York. La primera aparición programada de los Beatles fue en la televisión estadounidense el domingo en el programa de Ed Sullivan, logrando 73 millones espectadores, que les vieron cantar ” All My Loving”. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 7 de febrero.

¿Qué pasó el 7 de febrero?

En España

1904: En Valladolid, se produce una manifestación de mujeres pidiendo «pan y trabajo»; la Guardia Civil las ataca y deja muchas heridas.

1906: En San Sebastián se celebra la ceremonia de conversión al catolicismo de la princesa Victoria Eugenia de Battenberg.

1913: El rey Alfonso XIII efectúa un vuelo en el dirigible España.

1920: En Madrid, los mauristas ganan las elecciones municipales.

1922: En el Teatro Real de Madrid, se presenta el tenor Miguel Fleta en la ópera Carmen.

1927: En Barcelona, el gobernador civil prohíbe las audiciones de sardanas en sitios céntricos de la ciudad.

1928: Primera expedición postal aérea Madrid-Barcelona.

1934: En Valencia, Juan de la Cierva hace una prueba de descenso y despegue con su autogiro en la cubierta del portaaviones Dédalo.

1938: En Barcelona se estrena la película La casta Susana, uno de los pocos filmes estrenados en época de guerra.

1951: Llega al aeropuerto madrileño de Barajas el futbolista argentino Roque Olsen, contratado por el Real Madrid.

1953: En Bilbao, se amplía el campo de fútbol de San Mamés.

1972: El cardenal Vicente Enrique y Tarancón es elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española.

1978: El FMI concede un crédito de 300 millones de dólares a España.

1978: Se rompe el consenso sobre la Constitución española. El PSOE abandona la ponencia.

1983: Se realiza el primer trasplante de páncreas.

1983: En Madrid se abren las puertas del remodelado Palacio de El Pardo, destinado en el futuro a residencia de Jefes de Estado extranjeros en visita a España.

1985: La banda terrorista ETA asesina a Carlos Díaz Arcocha, jefe de la Ertzaintza.

1987: En Madrid, en el congreso extraordinario del AP, Antonio Hernández Mancha se proclama nuevo presidente con 1930 votos (frente a los 729 logrados por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón).

1989: Se rompen las negociaciones entre el gobierno español y los sindicatos sobre medidas sociales relativas a las reivindicaciones de la huelga general del 14 de diciembre de 1988.

1993: La Bolsa española cayó un 23% en el pasado año 1992.

1994: En Barcelona, miembros de la banda terrorista ETA asesinan a tiros al coronel Leopoldo García Campos, de 59 años.

2003: El río Ebro ―el más caudaloso del país― inunda varios municipios y obliga a desalojar a casi un millar de personas.

En el mundo

1907: En Londres (Inglaterra) se realiza la Mud March, la primera gran procesión organizada por la NUWSS (Unión Nacional de Sociedades para el Sufragio de la Mujer).

1910: El rey Eduardo VII del Reino Unido llega en visita oficial a París.

1911: El Consejo Nacional suizo decide importar carne congelada de los Estados Unidos para paliar la escasez alimentaria.

1918: Alemania y Finlandia firman un tratado de paz y amistad.

1936: Las tropas alemanas de Adolf Hitler ocupan la zona desmilitarizada de Renania.

1939: En Londres se inaugura una conferencia para solucionar el problema palestino.

1940: En Reino Unido, el Gobierno ejecuta a dos militantes del IRA.

1941: La primera disposición del Reich sobre protección ante los rayos X y las sustancias radiactivas regula las medidas protectoras contra estas radiaciones en el área no médica.

1942: En el Gazale queda detenida la ofensiva alemana en Libia.

1945: En Portugal se reglamenta el toreo.

1946: El Secretario de Guerra de los Estados Unidos apoya los planes de MacArthur para reactivar las exportaciones japonesas.

1950: Estados Unidos y el Reino Unido reconocen al Gobierno vietnamita de Bao Dai.

1950: Leopoldo III, rey de Bélgica, rechaza abdicar a favor de su hijo.

1950: Islandia es admitida en el Consejo de Europa.

1962: En Alemania la explosión de grisú en la mina Luisenthal (Volklingen) deja un balance de más de 600 mineros muertos.

1962: Entra en vigor el embargo estadounidense contra Cuba.

1964: El grupo musical británico The Beatles visita por primera vez los Estados Unidos, donde no son todavía muy conocidos; la gira y las actuaciones en El Show de Ed Sullivan son un éxito y suponen su consagración mundial.

1965: La Fuerza Aérea de los Estados Unidos inicia la utilización de napalm sobre Vietnam del Norte.

1979: El planeta enano Plutón se mueve dentro de la órbita del planeta Neptuno.

1983: Irán lleva a cabo una gran ofensiva contra Irak.

1984: En Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan anuncia la retirada de los marines a los buques anclados frente a Beirut.

1991: El IRA lanza un ataque de mortero contra la casa de Gobierno (10 Downing Street) durante una reunión de gabinete.

1992: Se firma el Tratado de Maastricht, por el que se establecen las intenciones de unión política de la Unión Europea.

1997: Estados Unidos veta el borrador de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas elaborado por la UE contra los planes israelíes de construir un barrio judío en Jerusalén oriental.

1997: Ecuador amanece con tres presidentes tras el caos político que vivía el país.

1998: El canciller Helmut Kohl ofrece a Bill Clinton la posibilidad de utilizar las bases estadounidenses en territorio alemán durante el conflicto del Golfo.

2000: En Belgrado (Yugoslavia), el ministro de defensa Pavle Bulatovic es asesinado a tiros en un restaurante.

2004: En Gaza, el ejército israelí mata al jefe militar de la yihad islámica.

2004: En Haití mueren catorce personas durante los disturbios contra el presidente Aristide.

2004: En la costa noreste de Madagascar, un ciclón deja 43 muertos y decenas de desaparecidos.

2005: La británica Ellen MacArthur establece en 71 días y 14 horas el récord de la vuelta al mundo en solitario en un velero.

2005: El sumergible Kaiko, dirigido por un grupo de científicos japoneses, encuentra muestras de vida en la Fosa de las Marianas, la zona más profunda del planeta Tierra.

2005: Comienza el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que trata de legalizar la situación de casi un millón de trabajadores extranjeros que viven en España.

2005: En Berna (Suiza) tres hombres armados asaltan el consulado español.

2006: En Atlanta, cuatro presidentes estadounidenses acuden a los funerales de Coretta Scott King, viuda del líder negro asesinado Martin Luther King.

2006: Un equipo de científicos alemanes logra un registro histórico al taladrar el hielo de la Antártida hasta alcanzar los 2774 m de profundidad.

2006: En la ciudad de Benarés (India) mueren 21 personas en un triple atentado contra un santuario de peregrinación hinduista.

¿Quién nació el 7 de febrero?

En España

1913: Ramón Mercader, asesino de León Trotsky.

1931: Sebastián Martín-Retortillo, catedrático y político.

1931: Tran, historietista y pintor.

1934: Javier Hervada, Filósofo del Derecho, iusteórico y canonista.

1940: Fernando Fernández, dibujante e ilustrador especializado en cómic.

1951: Mayte Mateos, cantante.

1956: Manzanita (José Ortega Heredia), cantante.

1992: Sergi Roberto, futbolista.

En el mundo

1914: George Barrows, actor estadounidense

1932: Gay Talese, escritor estadounidense.

1941: Little Tony, actor y cantante italiano.

1946: Pete Postlethwaite, actor británico.

1954: Dieter Bohlen, músico alemán de la banda Modern Talking.

1955: Miguel Ferrer, actor estadounidense.

1956: Mark St. John, músico estadounidense, de la banda Kiss.

1958: Matt Ridley, escritor científico británico.

1960: James Spader, actor estadounidense.

1962: Garth Brooks, cantante estadounidense.

1962: Eddie Izzard, actor y cómico británico.

1965: Chris Rock, actor estadounidense.

1970: Stanley Roberts, baloncestista estadounidense.

1974: J Dilla, productor estadounidense de hip hop.

1974: Steve Nash, baloncestista canadiense.

1978: Ashton Kutcher, actor estadounidense.

1979: Cerina Vincent, actriz estadounidense.

1983: Christian Klien, piloto austríaco de Fórmula 1.

1985: Tina Majorino, actriz estadounidense.

1985: Deborah Ann Woll, actriz estadounidense.

1989: Louisa Lytton, actriz inglesa.

1993: David Dorfman, actor estadounidense.

1999: Bea Miller, cantante estadounidense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 7 de febrero?

Acuario

¿Quién murió el 7 de febrero?

En España

1916: Josep Torras i Bages, obispo impulsor del catalanismo.

1921: Lucas Mallada, geólogo, paleontólogo y escritor.

1934: Rogelio Vigil de Quiñones, médico y militar.

1978: Blas Pérez González, jurista y político.

2004: Margarita Landi, periodista

En el mundo

1937: Elihu Root, político estadounidense, premio nobel de la paz en 1912.

1959: Guitar Slim, guitarrista de blues estadounidense.

1960: Ígor Kurchátov, físico ruso.

1968: Nick Adams, actor estadounidense.

1972: Walter Lang, cineasta estadounidense.

1999: Hussein I, rey jordano.

1999: José Silva, parapsicólogo estadounidense.

2000: Shiho Niiyama, actriz japonesa.

2000: Big Pun, rapero puertorriqueño.

2007: Gerardo Vallejo, cineasta argentino.

2009: Blossom Dearie, cantante y pianista estadounidense.

2013: Juan Carlos Méndez, agrónomo, economista, empresario, académico, y consultor chileno.

2015: René Lavand, ilusionista argentino.

¿Qué se celebra el 7 de febrero?

Día de la independencia de Granada.