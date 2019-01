Un fallo en el sistema de Whatsapp permite a otras personas leer nuestras conversaciones

Aunque parece que WhatsApp es la aplicación de mensajería más segura de todas, lo cierto es que se ha descubierto ahora un fallo en su sistema que por lo visto permitiría a otras personas el poder leer tus conversaciones sin ningún tipo de problema.

Cada vez que usamos WhatsApp tenemos la tranquilidad de estar usando una de las aplicaciones más seguras de todas ya que de hecho, cuenta con el encriptado end-to-end (un cifrado especial para los mensajes que envíamos), de modo que incluso podemos proteger nuestros mensajes a los propios responsables de la aplicación, pero por lo visto un fallo reciente ha desvelado que en realidad, WhatsApp sí que puede ser susceptible de dejar nuestros chats al descubierto…

WhatsApp revela tus conversaciones

Todo se ha sabido a través de la historia de una usuaria de Twitter, llamada Abby Fuller, que señaló días atrás como Whatsapp le permitió entrar sin problema en el WhatsApp de otra persona y poder leer así todas sus conversaciones y chats.

Pero todo tiene una explicación: la usuaria, que había sido empleada de Amazon mencionó a través de la red social que había recibido sin esperarlo, el historial completo de la conversación de una usuaria que aparentemente había tenido el mismo número registrado que ella.

Según explica Fuller desde su cuenta Twitter, todo comenzó cuando se encontraba intentando registrar un nuevo número de teléfono en un nuevo dispositivo móvil. En el momento en el que tuvo que registrarse en la aplicación, dando su número, de repente comenzaron a aparecerle mensajes completamente desconocidos para ella, que por lo visto pertenecían a una usuaria que algún momento tuvo el mismo número que ahora tiene ella.

La usuaria enfatizó que el dispositivo era nuevo y no de segunda mano, de la misma manera que lo era la tarjeta SIM . Además explicó que había podido entrar sin problema en todos los mensajes y no solo eso, sino que también le aparecieron los grupos de chat en los que ese número había estado apuntado.

Este fallo o error puede sorprender a muchos y aunque podríamos pensar que al usar un número que ya ha sido usado por otra persona previamente, es relativamente “normal” que nos aparezcan sus conversaciones de WhatsApp, es la propia aplicación la que indica que todos los mensajes y datos asociados con una cuenta se eliminan después de 45 días de inactividad y teniendo en cuenta que Fuller explica además que llevaba meses usando el número, es muy llamativo que le hayan aparecido ahora los mensajes del usuario previo.

Por otro lado, y aunque WhatsApp no ha querido comentar nada al respecto de este fallo, la aplicación también recomienda eliminar la cuenta en cuanto cambies de número, porque si este número se asigna a otro usuario nuevo, toda la información de la cuenta sí que la podría recuperar el siguiente usuario y esto es entonces lo que parece que ha pasado.

Como era de esperar, varios usuarios respondieron al “tuit” explicando que justamente les ha pasado lo mismo, por lo que se supone que este error peligroso se produce cada vez que un número se “recicla” y de alguna manera, WhatsApp le debería poner solución cuanto antes.

logged into whatsapp with a new phone number today and the message history from the previous number’s owner was right there?! this doesn’t seem right.

— Abby Fuller (@abbyfuller) 11 de enero de 2019