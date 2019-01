Efemérides del 12 de enero de 2019: ¿Qué pasó el 12 de enero?

Tal día como hoy, 12 de enero de 1976, muere en el Reino Unido, la celebre autora de novela negra británica, Agatha Christie, que era popularmente conocida como la “reina del crimen”. Será la madre del personaje literario Hércules Poirot y escribirá novelas como “Asesinato en el Orient Express”o “Muerte en el Nilo”.

Años más tarde, el 12 de enero de 2010, se produce un terrible terremoto en Haití, el país más pobre de América, que alcanzó los 7,3 grados en la escala Ritcher y con epicentro a unos 20 km de la capital, Puerto Príncipe, que acabó reducido a escombros dejando más de 25.000 víctimas. ¿Quieres saber más?. Descubre qué pasó el 12 de enero.

¿Qué pasó el 12 de enero?

En España

1230: Jaime I de Aragón conquista la isla de Mallorca.

1832: Ramón de Mesonero Romanos comienza la publicación de sus «Escenas matritenses» en la revista literaria Castas españolas.

1924: Miguel Primo de Rivera disuelve las diputaciones provinciales, excepto las de Navarra y el País Vasco.

1959: En Maro, en el sur de España, cinco jóvenes redescubren la Cueva de Nerja. En su interior se encontraron pinturas de focas realizadas por neandertales entre el 41 500 y el 40 300 a. C. (lo que las convierte en la primera obra de arte conocida de la Historia).​

1970: Se suceden grandes inundaciones por el desbordamiento de los ríos Ebro, Tajo, Duero, Guadiana y Guadalquivir.

1988: En la Antártida, España instala su primera base.

1991: Dimite el vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra, arrastrado por los escándalos.

En el mundo

1895: En Londres (Imperio británico) se funda The National Trust (actual Fundación Nacional para Lugares de Interés Histórico o Belleza Natural).

1908: En París (Francia) se envía un mensaje de radio desde la torre Eiffel por vez primera.

1910: En Estados Unidos ―en el marco del apartheid que oprimió a ese país hasta 1967―, el Congreso aprueba una ley contra la trata de «blancas» (implicando que solo serían protegidas las mujeres de piel blanca).

1915: En Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos crea el Parque nacional de las Montañas Rocosas.

1926: El gobierno británico protesta ante el de México por el artículo 27 de la Constitución de ese país, que prohíbe poseer terrenos petrolíferos a los extranjeros.

1932: En Estados Unidos ―en el marco del apartheid que azotó a ese país hasta 1968―, Hattie Caraway se convierte en la primera mujer blanca en ser elegida senadora.

1946: En Nueva York, la Asamblea General de la ONU crea el Consejo de Seguridad.

1948: En Estados Unidos, el Tribunal Supremo declara la igualdad de educación para blancos y negros. Sin embargo el apartheid será abolido oficialmente en 1967.

1953: En Yugoslavia entra en vigor la nueva constitución y el mariscal Josip Broz Tito es proclamado presidente de la república.

1966: En Estados Unidos, el presidente Lyndon B. Johnson declara que su país mantendrá invadido Vietnam hasta acabar con todos los socialistas.

1966: En Estados Unidos se emite por primera vez la serie televisiva Batman con Adam West y Burt Ward.

1969: Led Zeppelin lanza su álbum debut Led Zeppelin.

1971: En Estados Unidos comienza la exitosa comedia de situaciones All in the Family por el canal CBS.

1976: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vota 11 contra 1 para permitir que la Organización para la Liberación de Palestina participe en un debate del consejo (aunque sin derecho a voto).

1991: En Estados Unidos, tanto el senado como el congreso autorizan al presidente Bush el empleo de la fuerza contra Irak.

1993: En París, 120 países firman un acuerdo para prohibir las armas químicas.

2004: Es botado el transatlántico más grande del mundo, el Queen Mary 2.

2005: Desde Cabo Cañaveral (Florida) despega la sonda espacial Deep Impact.

2014: En la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco nombra 19 nuevos cardenales.

¿Quién nació el 12 de enero?

En España

1901: Salvador Cardona, ciclista.

1914:Enrique Miret Magdalena, teólogo.

1914: Diego Espín Cánovas, jurista.

1936: Miguel de Guzmán, matemático.

1941: Rodrigo Uría Meruéndano, jurista.

1952: El Nani (Santiago Corella), atracador.

1954: Jesús María Satrústegui, futbolista.

1956: Ana Rosa Quintana, presentadora de televisión y periodista.

1958: Cecilio Alonso, jugador de balonmano.

1968: Laura Mañá, directora de cine.

1985: Yohana Cobo, actriz.

1985: Borja Valero, futbolista.

1986: Miguel Ángel Nieto, futbolista.

1995: Maverick Viñales, motociclista.

En el mundo

1908: Jean Delannoy, cineasta, guionista y actor francés.

1910: Patsy Kelly, actriz estadounidense.

1910: Luise Rainer, actriz estadounidense de origen alemán.

1920: Bill Reid, escultor canadiense.

1923: Ira Hayes, marine estadounidense, uno de los que levantaron la bandera en Iwo Jima (f. 1955).

1925: Katherine MacGregor, actriz estadounidense.

1926: Ray Price, cantante estadounidense.

1946: George Duke, pianista y compositor estadounidense.

1949: Haruki Murakami, escritor japonés.

1952: Walter Mosley, escritor estadounidense.

1960: Oliver Platt, actor canadiense.

1964: Jeff Bezos, empresario estadounidense, fundador de Amazon.com.

1966: Olivier Martínez, actor francés.

1968: Rachael Harris, actriz estadounidense.

1968: Heather Mills, activista británica y exesposa de Paul McCartney.

1975: Jason Freese, músico estadounidense, de la banda Green Day.

1980: Amerie, cantautora estadounidense.

1986: Kieron Richardson, actor británico.

1987: Naya Rivera, actriz y cantante estadounidense

1991: Pixie Lott, cantautora y actriz británica.

1993: Zayn Malik, cantante británico.

1998: Nathan Gamble, actor estadounidense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 12 de enero?

Capricornio

¿Quién murió un 12 de enero?

En España

1960: Pedro Puig Adam, matemático.

1963: Ramón Gómez de la Serna, escritor y periodista.

1998: Ramón Sampedro, marino y escritor tetrapléjico.

2001: Manuel Aznar Acedo, periodista.

2001: Atano III (Mariano Juaristi), pelotari.

2008: Ángel González, poeta.

2010: Fina de Calderón, escritora, poetisa y compositora.

En el mundo

1938: Gösta Ekman, actor sueco.

1956: Norman Kerry, actor estadounidense.

1976: Agatha Christie, escritora británica.

1988: Bruno Prevedi, tenor italiano.

1994: Samuel Bronston, productor de cine estadounidense.

1997: Jean-Edern Hallier, escritor francés.

2000: Marc Davis, animador y dibujante estadounidense.

2003: Kinji Fukasaku, cineasta japonés.

2003: Maurice Gibb, bajista y tecladista británico, de la banda Bee Gees.

2007: Alice Coltrane, pianista de jazz estadounidense.

2009: Claude Berri, cineasta francés.

2015: Yelena Obraztsova, mezzosoprano rusa.

2017: William Peter Blatty, escritor y cineasta estadounidense.

¿Qué se celebra el 12 de enero?

Yennayer. Año nuevo bereber