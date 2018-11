Google celebra el Día Universal del Niño con un Doodle especial

Hoy martes 20 de noviembre, se celebra el Día Universal del Niño. Un día que fue establecido para esta fecha por las Naciones Unidas en 1954, de modo que Google lo celebra con un Doodle especial.

En esta ocasión el famoso buscador nos presenta un Doodle en el que aparecen las letras que forman su nombre, convertidas en miembros de una particular banda musical al estilo Los músicos de Bremen. Un divertido modo de hacer un homenaje a todos los niños del mundo y recordarnos la importancia, tal como además declara la carta de intenciones de la ONU, de promover los derechos de los niños en todo el mundo, y en particular en todos los estados que son miembros. Además resaltar lo importante que es crear conciencia sobre la difícil situación de los muchos niños en situaciones vulnerables y que necesitan protección. Un Doodle que no nos deja indiferente y que, de alguna manera, nos hace pensar en todos los niños en el mundo.

Junto al Doodle de Google hemos conocido también la carta de Marija Pejčinović Burić, Viceprimera Ministra y Ministra de Asuntos Exteriores y Europeos de Croacia, que es además Presidenta del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

A través de su escrito podemos saber qué el Convenio Europeo de Derechos Humanos proporciona a los 47 Estados miembros una base legal sólida para proteger y promover los derechos de 150 millones de niños en toda Europa, en especial a los niños migrantes y refugiados en particular, que se encuentran entre las personas más vulnerables de Europa en la actualidad. No olvidemos que se trata de niño que de manera habitual y por circunstancias diversas, acaban separados de sus familias mientras están en movimiento, y no solo eso sino que además se encuentran en situaciones particularmente precarias.

Según Pejčinović se encuentran en “alto riesgo de abuso, violencia y explotación, incluida la violencia sexual, por parte de traficantes, traficantes u otros delincuentes”. La vicepresidenta señala además que es obligación entonces de los Estados miembros “la responsabilidad de proteger a estos niños y de garantizar el respeto de sus derechos humanos.”

Con el Doodle de Google resaltamos la importancia de los niños en el mundo, pero como señalan desde las Naciones Unidas, en especial se debe ofrecer ayuda a todos aquellos que son niños refugiados o migrantes, y añadiríamos también aquellos niños que en nuestras ciudades o poblaciones están en una situación de exclusión irreparable. Todos podemos ayudar en gran o menor medida en una problemática que no debería existir. Desde Unicef, se inform que uno de cada dos niños sufre o ha sufrido algún tipo de violencia en su vida. Como suele decirse, los “niños son el futuro” y es ahora nuestra responsabilidad garantizar que tengan una buena infancia para que de mayores puedan convertirse en personas formadas y equilibradas, sin traumas del pasado y con la esperanza de querer ayudar también a otros.