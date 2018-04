Esta es la razón por la que a los escarabajos les gusta el alcohol

Al parecer no somos el único ser vivo al que le gusta el agua con misterio. Ellos no beben literalmente, pero está comprobado que a los escarabajos les atrae el alcohol. Y, atención, porque estos insectos al menos tienen un motivo: la sostenibilidad agrícola. Aunque no es una generalización, ya que hablamos de una especie en concreto, el curioso caso del escarabajo ambrosía.

Los escarabajos confunden los vasos con troncos

La revista especializada Proceedings, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, se ha encargado de descubrir este peculiar hábito de los escarabajos, que tienden a caer en primavera en nuestros vasos de tinto de verano o cerveza. Esto ocurre porque captan el olor con sus antenas y creen que nuestra copa es un tronco. Y es que cuando los árboles enferman segregan alcohol. Un momento de debilidad que los escarabajos aprovechan para adentrarse en su interior y llevarse esporas de setas.

¿Para qué quieren esto los escarabajos? Simplemente para proteger a sus crías, revistiendo sus nidos de madera con hongos alimentados por las enzimas del alcohol. Más tarde, cuando sus larvas hayan crecido, también lo habrá hecho su entorno, dando lugar a las setas de ambrosía. Una especie de hongo inmune a las toxinas celulares que garantiza alimento de sobra para la comunidad de insectos.

El alcohol ayuda al cultivo

Los hongos que consumen los escarabajos crecen con una concentración de al menos un 2% de alcohol, una cantidad elevada pero necesaria para frenar la competencia. Según explica el coautor Philipp Benz, “en este nivel de alcohol, el moho que también crece en la madera y puede considerarse como una mala hierba en la agricultura fúngica, solo crece semanalmente y no pueden sobrepasar a los hongos”.

Estos insectos pueden estar literalmente sumergidos en alcohol, pero no habrá rastro de él en su comportamiento. “Sería interesante aclararlo. Pero no creo. Creo que los escarabajos han aprendido a lidiar con ello”, ha explicado Peter Biedermann, miembro del equipo de la investigación. Por lo tanto, quedan descartados el alcoholismo y la embriaguez en estos insectos. Cuánto nos queda por aprender de la naturaleza.