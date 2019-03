10 frases feministas para el Día Internacional de la mujer 2019

¡Feliz Día de la Mujer 2019! Celebra el 8 de marzo con estas frases de célebres feministas que te harán reflexionar.

El 8 de marzo se celebra el Día internacional de la mujer 2019, una jornada reivindicativa en la que cuentan las palabras y los hechos. Muchas han sido las mujeres a lo largo de la historia que han luchado por una igualdad real, un principio básico que se ha convertido en indispensable para poder avanzar como sociedad. Toma nota de estas 10 frases pronunciadas por destacadas feministas, que te ayudarán a reflexionar y a entender el Día de la Mujer.

“No reniego de mi naturaleza, no reniego de mis elecciones, de todos modos, he sido afortunada. Muchas veces en el dolor se encuentran los placeres más profundos, las verdades más complejas, la felicidad más certera. Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecida a mí misma.” Fridha kahlo

“La prolongada esclavitud de las mujeres es la página más negra de la historia de la humanidad.” Elisabeth Cady Stanton

“El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos.” Simone de Beauvoir

“Las mujeres han vivido todos estos siglos como esposas, con el poder mágico y delicioso de reflejar la figura del hombre, el doble de su tamaño natural.” Virginia Wolf

“Todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. El ser humano no es un árbol frutal que sólo se cultive por la cosecha.” Emilia Pardo Bazán

“La feminidad es el arte de ser servil. Podemos llamarlo seducción y hacer de ello un asunto de glamour. Pero en pocos casos se trata de un deporte de alto nivel. En general, se trata simplemente de acostumbrarse a comportarse como alguien inferior.” Virginie Despentes

“…una niña a quien no se le ha apagado el espíritu por la inactividad o se le haya teñido la inocencia con la falsa vergüenza siempre será traviesa…” Mary Wollstonecraft

“La mujer, tal como es, es un individuo completo: la transformación no debe producirse en ella, sino en cómo ella se ve dentro del universo y en cómo la ven los otros.” Carla Lonzi

“La sociedad considera la experiencia sexual de un hombre como un atributo del desarrollo de su personalidad, mientras que la experiencia similar en la vida de una mujer es considerada como una terrible calamidad, la pérdida del honor y de todo lo que se considera como noble y bueno en el ser humano. Esta doble moralidad ha jugado un gran papel en la creación y perpetuación de la prostitución.” Emma Goldman

“Lo que conocemos como femenino en el patriarcado no sería lo que las mujeres son o han sido, sino lo que los hombres han construido para ellas.” Luce Irigaray