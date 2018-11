La Fuga vuelve a los escenarios con un concierto en Madrid tras cuatro años de ausencia

La Fuga vuelve a Madrid el próximo día 24 de noviembre con un concierto en la mítica sala Joy Eslava de Madrid. El grupo cántabro aprovecha la ocasión para presentar su nuevo trabajo, ‘Humo y Cristales’, su octavo disco de estudio tras cuatro años de parón en los que la banda de Reinosa se ha dedicado a trabajar de una manera más lenta de lo habitual pero que, sin duda, ha merecido la pena. Pincha aquí para hacerte con tu entrada.

Además del nuevo disco, el grupo aprovecha para presentar ‘Mientras Brilla La Luna’, doble CD y DVD en directo. Un pack de primera categoría que encierra un regalo sonoro y visual compuesto por diez nuevas canciones, decenas de fotografías y el repaso, sobre el escenario, a una dilatada trayectoria.

Les avala una progresión larga, constante y honesta, que les ha llevado de tocar en las salas más recónditas a congregar miles de seguidores en los principales escenarios del país; y de los discos autoproducidos a la primera línea del mercado discográfico. Una carrera salpicada de canciones convertidas en himnos como Por verte sonreír, Maldita, P’aquí p’allá, Lunes de Olvido o Buscando en la basura.

Ahora vuelven con un esperado DVD junto a un disco de estudio, ‘Humo y Cristales’, que deja trazos de madurez y ‘Mientras brille la luna’, un DVD donde se refleja la impresionante trayectoria de esta banda.El sonido de ‘Humo y Cristales’ sigue la línea habitual de una formación que no huye de su pasado: rock curtido en mil batallas con letras escritas a modo de terapia tras años de activi-dad frenética en los que no hubo tiempo para mirarse por dentro. La versión rejuvenecida del clásico tema de Luz Casal y Pancho Varona, ‘No Me Importa Nada’, cierra el disco y prescribe la actitud inquebrantable de La Fuga.