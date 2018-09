El grupo granadino Lagartija Nick celebran sus 30 años de carrera en el Escenario Eslava de Madrid

Treinta años atrás, Antonio Arias , Eric Jiménez , M.A.R Pareja y Juan Codorniú se juntaron en una cueva de Granada con la duda de si era la música su camino. Entraron en el circuito musical como unos marcianos; intentando dinamitar clichés, hablando de lo que nadie hablaba, reivindicado lo desconocido y juntándose con quien no convenía.

Moviéndose siempre en la cuerda floja, revolcándose en el barro y levantándose como si no hubiera pasado nada. La historia no es tan bonita, no nos engañemos, por el camino hay mil errores, entradas y salidas de personal, ostracismo y la incomprensión más absoluta, a veces. También hay algún acierto, mucho aprendizaje y mucho oficio en esta banda inigualable.

En 1991, graban su primer disco, ‘Hipnosis’, con un estilo hacia el punk y el rock que cosecha un gran éxito. Siempre se han mostrado como un grupo en busca de diferente sonidos. Capaces de hacer un disco como “Omega” al lado del maestro Enrique Morente y sacar inmediatamente después “Val del Omar”, un disco en donde adaptaron los versos del cineasta José Val del Omar experimentando con el sonido diáfonico. Dentro de su extensa discografía también han trabajado con el indie rock, el pop e incluso conel trash metal o el industrial.

Treinta años después Lagartija Nick siguen girando y con uno de sus mejores discos “Crimen, Sabotaje y Creación”, a punto de entrar a grabar un nuevo trabajo y preparando una celebración especial de estos 30 años para el próximo 28 de septiembre en la famosa discoteca madrileña Joy Eslava.