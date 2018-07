Tom Leeb: “Con ‘Go On’ quiero mostrar otro lado de mí pero no me planteo abandonar la interpretación”

A punto de entrar en la treintena, el actor Tom Leeb se lanza a la aventura de convertirse en un cantante de éxito. El próximo 21 de septiembre, el francés publicará su primer EP ‘Go On’ bajo el sello discográfico Roy Music en todo el mundo. Se trata de una de esas personas que exprimen la vida al máximo y no desaprovechan ni un solo segundo. Ha tardado año y medio en crear y pulir las seis canciones que conforman ‘Go On’, y de las que ya se puede escuchar el primer single de título homónimo.

Su música se presenta orgánica y templada al son de una guitarra acústica, totalmente alejada de parafernalias electrónicas y, apenas, sin arreglos de estudio. En su presentación al mundo como cantante y músico, Leeb combina blues y rock de una forma sobria a la vez que cálida. Su música transmite una sensación reconfortante que hará las delicias de millones de personas.

Cuando era un niño, Tom soñaba con ser un campeón de tenis, eso hasta que ingresó en un internado de Suiza. Allí descubrió una nueva pasión mientras no paraba de imitar a sus maestros: la interpretación. A los 18 años abandonó Europa y se marchó a estudiar cine y teatro en Nueva York. Allí tuvo lugar, en pleno corazón de Manhattan, otro cambio drástico en su vida que marcaría su camino durante los próximos meses hasta llegar a hoy. Lo cuenta el propio Tom Leeb:

Pregunta: ¿Cómo empezaste en el mundo de la música?

Respuesta: Pues fue en torno al año 2010 en Nueva York. Un amigo mío, Nathan, dejó su guitarra en mi apartamento. Un día decidí sacarla de su funda. Nunca había tocado una guitarra antes. Así que empecé a tocarla sin saber lo que estaba haciendo o hacia donde me iba a llevar. Fueron pasando los meses y yo ya iba entendiendo el instrumento. Empecé a crear canciones y, cuando me di cuenta, se había convertido en mi pasión, en mi cosa favorita para hacer. Lo siguiente que se es que, año y medio más tarde, estaba escribiendo canciones y volcando todas mis emociones en ellas.

P: Próximamente publicarás tu primer trabajo musical, un EP de 6 canciones. ¿Qué podemos esperar de ‘Go On’?

R: Antes que nada, decir que ‘Go On’ estará disponible el próximo 21 de septiembre, aunque actualmente ya hay dos canciones disponibles en todas las plataformas habituales. Pero las otras cuatro no se podrán escuchar hasta el lanzamiento. Se trata de un trabajo compuesto por melodías y letras muy honestas. Se trata de un EP muy funky y con muchos instrumentos. Además lo he hecho yo todo: el piano, la guitarra, los vocales… Se trata de mi primer lanzamiento, así que es como mi primer hijo. Estoy muy emocionado de ver la respuesta a ‘Go On’ cuando lo publiquemos a finales de septiembre.



P: El EP está producido en Francia. ¿Cómo es la industria musical allí? ¿Es difícil arrancar una carrera musical?

R: En realidad no estoy en la industria musical francesa. Yo he escrito las canciones en mi apartamento y ahora lo que he hecho ha sido llevarlas a un estudio. Fui afortunado de encontrar un sello discográfico que me ha ayudado y me ha dado un empujón, sobre todo, con la distribución de mi música.

Cantar en inglés dificulta un poco la labor de difusión a nivel local. Las radios en Francia buscan música y artistas que canten en francés, y si emiten canciones en inglés, eligen a los grandes como Bruno Mars. Va a ser difícil hacerme un hueco aquí pero veremos como funciona. Aunque, realmente, mi trayectoria es hacia la industria mundial.

P: ¿Vas a compaginar tu carrera como actor con la de cantante o has aparcado el mundo del cine?

R: Si. Voy a compaginar las dos cosas porque ser actor es una de las mejores experiencias que he tenido de lejos. Actuar en películas es una gran oportunidad que se me ha ofrecido y estoy muy agradecido de ser capaz de hacerlo, Jamás he barajado la opción de abandonar ese mundo. Quería revelar este otro lado de mí y este es un nuevo paso en mi carrera artística. Actuar es, realmente, una de mis pasiones por lo que habrá que buscar la forma de compaginar ambos mundos planificando mi calendario en base a ello.

P: Si tuvieras que elegir entre trabajar con tu director de cine favorito o realizar una gira mundial con un disco tuyo, ¿qué elegirías?

R: Es una pregunta difícil, me estás pidiendo que elija entre dos de mis sueños. Creo que elegiría la gira con mis disco. Porque actuar con mi director favorito sería, obviamente, un sueño hecho realidad pero no estaría bajo mi control. Hacer música que sea un éxito mundial si que estaría bajo mi control partiendo de la base de que las canciones, las letras y todo sería mío. Podría compartir con el mundo algo que he creado y podría compartir con la gente esta música que proviene de un lugar realmente honesto en lo profundo de mi corazón. Darle a la genteSiento que es más emocionante darle a la gente algo que yo he creado que actuar en una película que no es mía.

P: ¿Cómo o dónde te ves de aquí a cinco años?

R: No me gusta pensar tan lejos. Vivo mucho en el momento, en el día a día y me da miedo mirar tan adelante. Si empiezas a mirar mucho hacia el futuro, te marcas unos objetivos que puedes no llegar a cumplir. Y eso es decepcionante. Yo se lo que quiero hacer ahora mismo pero, ¿dónde estaré en 5 años?, no lo sé. es una industria muy cambiante la de la música, es muy irregular. Lo que si que te puedo decir es que, dentro de 5 años, me encantaría tener fechas de concierto en España.

P: ¿Con qué cantante te encantaría hacer música o actuar conjuntamente?

R: Si tuviera que elegir a una mujer sería Alicia Keys porque es una cantante espectacular. Y si tuviera que elegir a un hombre, sin duda, sería John Mayer que es quien me inspiró a tocar la guitarra y a empezar con la música.