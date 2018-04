A cuatro meses de la celebración del festival, y después de agotar los abonos normales de tres días y los abonos VIP, Mad Cool Festival confirma que las entradas para el jueves 12 de julio, jornada encabezada por Pearl Jam, también se han agotado.

Solo quedan disponibles tickets de día para el viernes 13 y el sábado 14 de julio. “Te recomendamos que si aún no has comprado tu entrada te des prisa en hacerlo para que no te quedes sin ella”, apunta la organización en el comunicado remitido a Europa Press.

Por otro lado, debido a circunstancias imprevistas y ajenas al festival, el grupo Childhood no actuará el próximo viernes 13 de julio tal y como estaba programado. Su lugar lo ocuparán los ingleses Wild Front, nuevos exponentes del dream pop.