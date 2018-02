Absolutamente Heather (Seix Barral) se ‘vende’ como “el explosivo thriller literario que marca el debut como novelista de Matthew Weiner, creador de la serie de televisión Mad Men“. El reclamo es lo suficientemente atractivo como para dar una oportunidad al libro, aunque se pueda pensar que tiene más peso por su autor que por lo que contiene. No es así.

El escenario es Nueva York y los protagonistas son cuatro: el matrimonio Breakstone (Karen y Mark), su hija, Heather, y el malo de la historia, Bobby, un desgraciado al que la vida cruza en el camino y día a día de la joven, a la que en apenas 100 páginas ‘vemos’ nacer y convertirse en una preadolescente tan ordinaria como sus padres.

De este material aparentemente estéril, Weiner consigue atención, clima y expectativa: de qué forma y en qué momento convergerán la chica con dispar relación con sus padres y prometedor futuro y el chico con las peores intenciones y sin nada que perder.

La brevedad no resta entidad a la obra. De hecho, se agradece que el ‘novato’ no cometa el error de pretender un primer trabajo intrincado y efectista para justificar su irrupción. Muy al contrario, perfila a los personajes y avanza en el desarrollo con el menor ruido y las palabras precisas, economizando de forma inteligente la compleja tarea de implicar al lector en el relato. Sin distracciones, vacíos ni pasos en falso.

Se trata, pues, de una historia pequeña, concisa y lineal, sin hechos extraordinarios, de un autor que se hace fuerte con estos elementos y que anuncia su disposición, si la agenda se lo permite, a retos literarios de mayores proporciones.

Sobre Matthew Weiner

Matthew Weiner (Baltimore, 1965) ha estado al frente de algunas de las grandes series de las últimas décadas como director, productor y guionista. Hablamos de Los Soprano (HBO) o Mad Men (AMC), por las que atesora nueve premios Emmy y tres Globos de Oro, entre otros reconocimientos. Absolutamente Heather es su primera novela.

“Escribir este libro me ha cambiado la vida y ha supuesto hacer realidad un sueño de infancia. Como todo lo que he hecho en la vida, no lo habría podido hacer solo”, dice Weimer en las páginas de agradecimientos.