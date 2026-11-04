Juan Luis Guerra pone a todo el mundo a bailar en Madrid con un megaconcierto de Starlite

Tras meses de expectación, Starlite Occident Madrid desvela al gran protagonista de su cuarta edición: Juan Luis Guerra, que llega a la capital como cabeza de cartel con dos fechas, los próximos miércoles 16 y viernes 18 de diciembre. Una doble cita con uno de los artistas más influyentes y queridos de la música en español que, además, supone un broche de oro para celebrar el 15 aniversario de Starlite Occident, poniendo el mejor cierre a un año tan especial para la historia del festival. El artista actuará por primera vez en este evento después de conquistar este verano al público de Marbella. Las entradas para ambos conciertos ya están disponibles a la venta en www.starlitefestival.com.

Ganador de múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos varios Latin Grammy, y creador de canciones que forman parte del imaginario musical colectivo como Bachata Rosa, Ojalá Que Llueva Café, La Bilirrubina, La Llave de Mi Corazón o Las Avispas, Juan Luis Guerra representa una de las trayectorias más extraordinarias de la música latina. Su inconfundible universo musical, en el que confluyen merengue, bachata, son y otros ritmos caribeños, ha trascendido generaciones y fronteras, convirtiéndolo en un referente imprescindible de la cultura musical internacional.

La programación de diciembre tendrá además otra gran cita internacional. Billboard No.1s celebrará su segunda edición en España el próximo martes 15 de diciembre, después de su histórica primera edición en 2025, cuando STARLITE acogió por primera vez este formato de Billboard fuera de Estados Unidos y en español.

Aquel primer encuentro marcó un hito para la industria musical y situó a Madrid en el mapa internacional de la música en español. Su regreso reafirma la vocación de ambas plataformas por impulsar el talento, reconocer el impacto de la música en español y conectar a los principales protagonistas de la industria a ambos lados del Atlántico.

Con Juan Luis Guerra y Billboard No.1s como dos de los grandes acontecimientos de su programación, Starlite Occident Madrid prepara una cuarta edición que vuelve a apostar por los grandes nombres, los encuentros internacionales y las experiencias capaces de trascender el escenario. Una propuesta que conecta música, cultura, talento y audiencias, y que consolida a STARLITE como una plataforma internacional de entretenimiento y como punto de encuentro entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Porque la vocación de STARLITE va más allá de reunir a los grandes protagonistas de la música: consiste en crear experiencias que emocionan, inspiran, conectan y permanecen. Una forma de entender el entretenimiento desde la cercanía, la excelencia y la capacidad de convertir cada encuentro en algo irrepetible.