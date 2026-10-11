Castrillo Mota de Judíos recibe el IV Premio Doña Gracia por recuperar su historia judía

La recuperación del pasado judío de Castrillo Mota de Judíos (Burgos) ha recibido el reconocimiento de la Fundación HispanoJudía. La entidad entregó este sábado el IV Premio Doña Gracia al alcalde, Lorenzo Rodríguez, y a los vecinos durante su gala anual en el Teatro Real de Madrid.

La localidad se llamó durante siglos Castrillo Matajudíos. Rodríguez y los vecinos impulsaron un proceso de recuperación de su identidad que culminó con el cambio oficial de nombre. El trabajo continuó con la investigación y la divulgación de la historia judía del municipio, así como con iniciativas de acercamiento a las comunidades judías.

La Fundación ha valorado esa participación ciudadana y considera que la experiencia puede servir de referencia a otros pueblos españoles con patrimonio vinculado a la presencia judía. Para la entidad, conocer ese pasado contribuye a superar prejuicios y a reconocer una historia compartida.

El presidente de la Fundación, David Hatchwell Altaras, abordó durante la gala el contexto internacional y la necesidad de combatir el antisemitismo y la desinformación. Rechazó las acusaciones de genocidio contra Israel y el pueblo judío, que calificó de «extraordinariamente peligrosas», y advirtió sobre las consecuencias de repetir informaciones falsas.

«Vivimos en una época en la que las mentiras, repetidas de manera constante, terminan convirtiéndose, desafortunadamente, en verdades para una parte importante de la población», afirmó.

Hatchwell defendió la formación de jóvenes y mayores como herramienta contra los prejuicios. «Tenemos la responsabilidad de combatir la mentira con la verdad, el prejuicio con el conocimiento y el odio con la educación», señaló. También destacó el trabajo de Castrillo Mota de Judíos como ejemplo del papel que puede desempeñar el conocimiento histórico en el entendimiento entre comunidades.

El premio toma su nombre de doña Gracia Nasí, figura del mundo sefardí del siglo XVI. Reconoce a personas e instituciones que contribuyen a conservar y divulgar el legado judío de España y a fortalecer sus relaciones con las comunidades judías de otros países.

En sus anteriores ediciones fueron distinguidos el filántropo estadounidense Stuart Weitzman (2023), los mecenas Mauricio y Carlota Botton (2024) y la dirigente política argentina Karina Milei (2025).

El proyecto del Museo Hispanojudío de Madrid

Durante la velada, la Fundación reiteró su compromiso con la creación del Museo Hispanojudío de Madrid, concebido para preservar, investigar y difundir más de dos mil años de historia compartida entre España y el pueblo judío.

La institución desarrolla actividad en España, Israel y distintas ciudades de América. Cuenta con un patronato internacional de 80 miembros, más de un tercio de los cuales no son judíos, y un consejo asesor integrado por más de 25 personalidades de los ámbitos político, empresarial y cultural.