Brianeitor: «Para mí, que un videojuego no esté adaptado significa no poder jugar y divertirme»

La mayoría de la población da por sentadas cosas tan simples como levantarse todas las mañanas de la cama, salir a correr o entrar en cualquier establecimiento a pie de calle. Sin embargo, existe una realidad diferente para muchas personas. Personas con distintos tipos de discapacidad que, por diferentes motivos, se encuentran con dificultades de movilidad que hacen que su día a día sea más complicado.

En el nuevo estreno de Mejor Conectados, tenemos el placer de hablar con un chico de 21 años de Almería que ha marcado la diferencia; os presentamos a Brian Albacete Oliver. Aunque quizá le conozcas más por Brianeitor o Brianeitor2002, el gamer y creador de contenido con diversidad funcional que supera los tres millones de seguidores en redes sociales y que, además, es uno de los protagonistas de CampeoneX, la secuela de la exitosa y galardonada Campeones, de Javier Fesser.

«Podemos ayudarnos entre nosotros, es increíble»

Brianeitor sufre atrofia muscular degenerativa con espina bífida, un conjunto de enfermedades que debilitan su cuerpo de manera progresiva y se ha convertido a través de su canal de Twitch, en uno de los streamers más reconocidos, así como de otras redes sociales como YouTube y TikTok.

El invitado de Mejor Conectados cuenta cómo comenzó todo, y fue sencillo: jugando. Brianeitor empezó a crear contenido sobre Fall Guys en marzo de 2022, el videojuego que más le gusta y con el que comenzaron a incrementar sus seguidores.

«Nunca he jugado a videojuegos pensando en lo que no puedo hacer en la vida real lo hago aquí. Siempre he tenido el pensamiento de jugar a videojuegos porque me gusta, es mi pasión. Cuando empecé, yo todavía no hacía contenidos, sólo jugaba y me encantaba, se me daba bien desde el principo», explica.

Sin embargo, sus vídeos van mucho más allá de lo que podemos ver, ya que muestra y transmite valores a personas que están pasando por la misma enfermedad o por circunstancias complicadas, ayudándoles a avanzar, a seguir y a cambiar la actitud ante la vida.

«La creación de la comunidad ha sido muy rápido, empecé en marzo de 2022 y todo ha sido una locura. Creo que la mayor parte son gente sin discapacidad, pero sí que muchas veces he leído comentarios como ‘Brian, yo tengo esta discapacidad y gracias a ti he cambiado de actitud, me sirves como ejemplo a seguir’. También hay otro seguidor que tiene la misma enfermedad que yo, pero tiene 73 años. Me dice que le he enseñado a tener otra actitud, que la suya era más triste y que le he ayudado a avanzar. Podemos ayudarnos entre nosotros, es increíble», explica Brian sobre sus seguidores.

Dar visibilidad a los problemas de accesibilidad

Y es que, como vemos, Brianeitor es un ejemplo de positivismo para gente joven y no tan joven, ya que ayuda a mostrar y concienciar a los demás sobre la importancia de la flexibilidad de la tecnología y la accesibilidad universal.

Ahora, desde su puesto de creador de contenidos en Team Heretics, equipo de e-sports y creadores de contenido, se ha convertido en un gran altavoz que muestra su realidad, ya que cuenta cómo es el día a día de una persona con discapacidad así como las limitaciones a las que se enfrenta.

En su terreno, la posibilidad de que un juego sea accesible significa directamente que personas con discapacidad física puedan jugar o no a él, que puedan disfrutarlo o no. En el caso de Brianeitor, que debido a su enfermedad tiene limitada la movilidad de las manos y los brazos, juega solo con algunos botones de los mandos.

«Si un juego no es accesible, para mí, que uso ciertas teclas del teclado, implica literalmente que pueda jugar o no. A muchos videojuegos les da igual, son conscientes de que muchas herramientas –si las hicieran– podrían permitir jugar a todo el mundo. Así que, bueno, al final es lo que hay y nos tenemos que buscar las castañas, y nos las buscamos», comenta con su característico humor.

«Si voy al cine y no está adaptado, no puedo ir»

Esto se debe a que muchas empresas no se interesan por el segmento de la población con problemas de accesibilidad, por lo que gamers como Brian no pueden acceder a una gran cantidad de videojuegos que no ofrecen herramientas de accesibilidad. Pero, poco a poco, gracias a la concienciación y la visibilidad de estas realidades, podemos ir avanzando, animando a las grandes compañías y distribuidoras así como a comercios y otros, a dar valor a este tipo de personas.

«Yo investigué y vi que en EEUU había un chico que fabricaba un montón de cosas con accesisbilidad para nosotros, encontré un joystick que me vino perfecto y he podido jugar a juegos que antes no podía. Gracias a eso, ahora lo he pdido transmitir a mi gente y decirles cómo se hace y quizá gracias a eso, mis seguidores con discapacidad pueden jugar también. Eso mola, ayudas a gente que antes estaba como tú», añade con entusiasmo.

Brianeitor nos habla de cómo personajes públicos con mucho alcance pueden hacer visibles problemas que antes pasaban inadvertidos para la gran mayoría de la población. Comenta cómo en ocasiones el streamer Ibai, con 12 millones de seguidores, ha hablado sobre establecimientos sin acceso adaptado, videoconsolas o videojuegos sin herramientas planteadas para garantizar el juego de personas con discapacidad.

Declaraciones como las de Ibai, o las que nos contó Ramón Arroyo, paratriatleta con esclerosis múltiple, tienen un impacto muy positivo en dos sentidos: presionando y alimentando a las compañías a ser conscientes de las personas con discapacidad, o problemas de salud poco frecuente y, a la vez, visibilizando la realidad de muchas personas, motivando el cambio.

Creando tecnología accesible para todos

«No es tan complejo hacer que un juego sea accesible. El simple hecho de que el propio jugador pueda asignar las teclas que considere para jugar, hace posible el acceso a las diferentes situaciones físicas de las personas con discapacidad. Además, pierden dinero, somos muchos los que tenemos discapacidad y podemos comprar los productos», comenta.

Brianeitor aún se sigue encontrando con videojuegos a los que no puede acceder y, además de hacer visible la falta de accesibilidad al público, muestra también avances que ayudan a reducir esa brecha. «De alguna forma, también nos discriminan un poco porque no podemos divertirnos igual. Si nos salimos del mundo videojuegos, vemos que la cosa ha cambiado, ahora todo está más accesible que hace 20 años».

Eso sí, cree que hay que seguir avanzando en la inclusión social real y total, y permitir que las personas con discapacidad hagan las actividades que hace todo el mundo, con el fin de conectar, «Si voy a un sitio a comer que me apetece, por ejemplo, pero tiene cuatro escalones, me tengo que ir a otro bar porque no puedo entrar. Si voy al cine y no está adaptado, no puedo ir. Todo ello impide conocer a gente y conectar con los demás, te piedes comentar la película», apunta.

¿Qué beneficios aporta la accesibilidad?

Democratizar la tecnología, el acceso a ciertos lugares culturales y comerciales aporta un cambio radical en el día a día de millones de personas. Eso supone grandes avances en dos vertientes: la social y la económica.

1.- Beneficios sociales de la accesibilidad universal

Los beneficios sociales de la accesibilidad nos los muestra nuestro invitado al exponer, por ejemplo, la imposibilidad de jugar a ciertos juegos. Esta situación se traduce en discriminación por parte de los desarrolladores y marca que los crea y distribuye, ya que reduce las capacidades sociales y aísla a estas personas.

Del mismo modo, si una sala de cine o teatro no tiene disponible una entrada con accesibilidad universal, una parte de la sociedad se verá excluida y limitada en sus relaciones sociales.

2.- Beneficios económicos de la accesibilidad universal

Por otro lado, si en servicios, productos o comercio no ofrecemos acceso y garantizamos el disfrute de estos de forma universal, sea cual sea su realidad, estamos dejando a un lado un público igual de válido comercialmente que el resto. Estas empresas están perdiendo oportunidades.

Hay realidades que nos encontramos en la vida que no sabíamos que existían. Realidades que no podíamos ni imaginar, sin embargo, estas personas forman parte de la sociedad y deben disponer de los mismos derechos y acceso.

«Sin la tecnología no habría redes sociales, sin ella no hubiese podido conectar con toda la gente. La tecnología es mi vida y es lo que hago para divertirme y entretenerme», relata Brian.

Cumpliendo sueños

En nuestra charla, Brianeitor comenta que para muchas personas lo diferente asusta, sin embargo, lo diferente pueden ser caminos nuevos, «cosas guapas», nos dice con su humor innato.

Lo diferente puede ser el inicio de algo increíble que merece la pena conocer y vivir. Eso fue lo que pensó el gamer cuando se le presentó la oportunidad de ser el protagonista de la película CampeoneX. Se trata de la secuela de Campeones, la película de Javier Fesser, ganadora de tres Goya y con 11 nominaciones, que ayudó a cambiar la percepción de la gente con discapacidad.

«Lo diferente puede dar caminos nuevos»

Cuando estaba empezando en las redes y apenas llevaba tres meses creando contenido, le llegó la oportunidad de presentarse al casting. No lo dudó y mandó tres vídeos,convencido de que no iba a ser elegido para aparecer en la nueva entrega de Campeones.

De repente, le dieron el sí para ser uno de los protagonistas de la película y todo lo que llegó después fue un cúmulo de experiencias que él resume como las mejores de su vida. Gracias a protagonizar esta película, su popularidad ha crecido y, con ella, también su mensaje de realidad sobre las personas discapacitadas y la necesidad de accesibilidad universal.

«Cuanta más gente me vea y vea las dificultades, más gente luchará por ello. A la gente lo diferente le da miedo, pero lo diferente puede dar caminos nuevos, cosas guapas. Aunque asuste, siempre podemos probar, se puede conocer a la gente y no tener miedo a nada», concluye con una sonrisa y, sobre todo, con mucho convencimiento.

