Art Madrid: más de veinte años apoyando la creación artística contemporánea

Art Madrid ’26 se celebrará de nuevo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en pleno corazón de la capital, del 4 al 8 de marzo. En su 21.ª edición contará con un Programa de Galerías integrado por una selección de espacios jóvenes, de trayectoria media y consolidada, nacionales e internacionales, que ofrece una visión representativa de la producción artística más reciente, fruto de la investigación y los nuevos códigos estéticos que trabajan sus artistas representados.

Durante los días de Art Madrid, los asistentes podrán explorar cómo las obras presentadas redefinen el tejido cultural y se posicionan con fuerza dentro del mercado del arte actual, confirmando el papel de Art Madrid como un referente en la escena artística nacional.

En esta edición, su condición de evento cultural, una especie de espacio efímero que reúne el acontecer del arte contemporáneo cada año, se despliega a modo de reflexión sobre el espacio en todas sus formas, invitando al público a descubrir una nueva manera de ver y experimentar un lugar que cambia, que se trasmuta por y para el arte contemporáneo.

Programa paralelo

El Programa Paralelo de Art Madrid ’26 se plantea como un espacio de pensamiento que amplía la comprensión de la feria más allá de su dimensión comercial, proponiéndola como un organismo efímero, un espacio relacional donde conviven obra, público, arquitectura y experiencia. Para ello, Art Madrid contará con las siguientes iniciativas:

PROGRAMA DE ENTREVISTAS COMISARIADAS: El comisario y crítico de arte Adonay Bermúdez profundizará, a través de entrevistas comisariadas, en los procesos creativos de Carmen Baena (Galería BAT), Sergio Rocafort (Shiras Galería), Chamo San (Inéditad Gallery), Cedric Le Corf (Loo & Lou Gallery), Daniel Bum (CLC ARTE), Iyán Castaño (Galería Arancha Osoro), Julian Manzelli (Chu) (g • gallery), DIMASLA (Diana + Álvaro) (Galería La Mercería).

OPEN BOOTH: Es el espacio dentro de Art Madrid que apoya a un artista que se encuentra al inicio de su trayectoria profesional. En esta edición ha sido seleccionado Daniel Barrio (Cuba, 1988) para realizar una obra site specific.

CICLO DE PERFORMANCE: Es la iniciativa orientada a fortalecer la presencia de artistas mujeres a través de trabajos performativos que exploran las relaciones entre cuerpo, memoria y representación dentro del contexto efímero de una feria de arte, abordando tensiones entre lo visible y lo oculto, lo individual y lo colectivo, e incluyendo perspectivas posthumanas, decoloniales y ecológicas. El ciclo revela los vínculos simbólicos que atraviesan cuerpos, objetos y espacios, transformando la experiencia del público y expandiendo la percepción del arte contemporáneo.

LECTURAS. RECORRIDOS COMISARIADOS POR ART MADRID: Es una iniciativa diseñada para acercar al público que visita la feria las obras expuestas en el Programa General de Galerías. En esta edición, las historiadoras del arte y divulgadoras culturales Marisol Salanova y Zuriñe Lafón serán las encargadas de crear el recorrido temático.

PROGRAMA DE COLECCIONISMO. ONE SHOT COLLECTORS: De la mano de Ana Suárez Gisbert, art advisor y perito tasador, Art Madrid ofrece un servicio gratuito de asesoramiento en la adquisición de obras de arte. Con esta iniciativa, la feria mantiene su compromiso con el fomento del coleccionismo y la accesibilidad del arte contemporáneo al gran público.

PROGRAMA DE MECENAZGO: Desde la edición pasada, Art Madrid refuerza su compromiso con la creación artística mediante la entrega de premios y adquisiciones, el programa fortalece la visibilidad de los artistas participantes y fomenta el coleccionismo y el mecenazgo.

Galerías seleccionadas en la edición de 2026

Las galerías seleccionadas en la edición de 2026 son: 3 Punts Galería (Barcelona, España), Alba Cabrera Gallery (Valencia, España), Aurora Vigil-Escalera (Gijón, España), Banditrazos Gallery (Seúl, Corea del Sur), CLC ARTE (Valencia, España), Collage Habana (La Habana, Cuba), DDR Art Gallery (Madrid, España), Est_ArtSpace (Madrid, España), g • gallery (Barcelona, España), Galería Arancha Osoro (Oviedo, España), Galería BAT alberto cornejo (Madrid, España), Galería Beatriz Pereira (Plasencia, España), Galería Carmen Terreros (Zaragoza, España), Galería Espiral (Noja, España), Galería La Mercería (Valencia, España), Galería Luisa Pita (Santiago de Compostela, España), Galería María Aguilar (Cádiz, España), Galería Metro (Santiago de Compostela, España), Galería Rodrigo Juarranz (Aranda de Duero, España), Galeria Sâo Mamede (Lisboa, Portugal), Galería Sigüenza (Sigüenza, España), Galerie One (París, Francia), Gerhardt Braun Gallery (Palma de Mallorca | Madrid, España), Inéditad Gallery (Barcelona, España), KANT Gallery (Copenhaguen, Dinamarca | Palma de Mallorca, España), Kur Art Gallery (San Sebastián, España), LAVIO (Murcia, España | Shanghái, China), Loo & Lou Gallery (París, Francia), Moret Art (A Coruña, España), Nuno Sacramento Arte Contemporânea (Ílhavo, Portugal), Pigment Gallery (Barcelona, España), Shiras Galería (Valencia, España), Trema Arte Contemporânea (Lisboa, Portugal), Uxval Gochez Gallery (Barcelona, España), Yiri Arts (Taipéi, Taiwán).