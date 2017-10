El arquitecto catalán Oscar Tusquets: “Por favor, no nos abandonéis”

El arquitecto catalán Oscar Tusquets ha declarado que entiende que “cuando una persona oye silbar su himno nacional e insultar al Rey puede sospechar lo peor de nosotros (los catalanes)“. Sin embargo, proseguía al recoger un premio de la revista Interiores este jueves, “no pienso que Madrid nos robe, está demostrado que más de 2 millones de personas piensan como yo. Por favor, no nos abandonéis”.

El pintor catalán, poco o nada dado a mostrar su opinión sobre asuntos políticos, dejó muy clara su postura sobre los acontecimientos de los últimos meses en Cataluña. “Por favor, no nos abandonéis“, así fue como el autor de “Amables Personajes” concluyó su pequeño y emocionante discurso al recoger un premio de Interiores Mag.

Levantó una gran ovación y aplauso entre los presentes en la gala de estos premios de interiorismo. “Como ustedes saben y un montón de apellidos de mi árbol genealógico, soy catalán“, comenzaba diciendo Tusquets. “Comprendo que cuando una persona ve y oye silbar su himno nacional e insultar al Rey cuando viene a homenajear a unas víctimas del terrorismo yihadistas puede sospechar lo peor de nosotros“, reconocía.

Y añadía: “Pero he de decir, que yo no opino así, no opino que Madrid nos roba, no opino que los andaluces estén… Pero pienso que está demostrado que muchos otros piensan como yo, más de 2 millones de personas. Por favor, no nos abandonéis”.

El arquitecto Oscar Tusquets, ayer en la entrega de los premios Interiores Mag, en Madrid. #SomiSeremEspanya #NoEstamosSolos #DisidenciaCat pic.twitter.com/L9VcMJ6YGe — Carlos Lpzn (@carloslpzn) October 27, 2017