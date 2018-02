Carmen Ro: “El ‘procés’ está malogrando la venta de libros”

Dice Carmen Ro que el ‘procés’ está malogrando la venta de libros. La periodista asegura que la gente ha dejado de consumir ficción o, al menos, de consumir tanto como antes a causa de la crisis que se extiende y no acaba al otro lado del Ebro. Quizá, porque no hay mayor ficción que la que ocurre en Cataluña. No obstante, su primera novela, ‘Mientras tú no estabas’, va muy bien. Entre otras cosas, porque hay historias que trascienden las épocas y las cuitas provincianas.

Así sucede con la protagonista absoluta de la trama: Conchita Montenegro. Una actriz adelantada a su tiempo que fue amante de genios como Charles Chaplin o Buster Keaton. Amantes de ellos y amor para siempre —que no es lo mismo— del actor y espía británico Leslie Howard. Cuando él murió en 1943 frente a las costas gallegas, después de que su avión fuera abatido por cinco aeroplanos nazis, ella abandonó su vida de fama y gloria.

Toda una existencia de esfuerzos para conseguirla y una persona para dejarla. Así fue Conchita Montenegro. “La Greta Garbo española”, como apuntaban los periódicos de la época. Descendió la cima de Hollywood casi tan rápido como había subió. A los 32 años ya lo era todo y a los 32 años dejó colgada la percha esplendorosa del cine. Renunció al mundanal ruido durante 64 años.

No quiso saber nada de entrevistas, fotos u homenajes. Gastó los días de tantos años y tantas décadas hablando día a día con sus recuerdos, parapetada en la estricta intimidad de quien un día fue el rostro más internacional de España, amén de una pionera en el descarnado Hollywood de los años 30 y 40.

Ahora, tras el esmerado trabajo documental de Carmen Ro, Conchita Montenegro vuelve a la vida en ‘Mientras tú no estabas’. Un volumen con mimbres de novela histórica importante. A pesar del ‘procés’ y otras distracciones, hay historias que siempre logran llamar la atención. Ésta es una de ellas.