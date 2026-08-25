Primer tráiler de ‘Ali G: Who Iz I?’: Sacha Baron Cohen vuelve a la carga con uno de sus personajes más polémicos

Los tiempos de la corrección política han llegado a su fin. Una tendencia a la baja que puede apreciarse tanto en la comunicación de los líderes del mundo como también, en las recientes secuelas de producciones audiovisuales cargadas de humor negro y crítica social. En España, tenemos el estreno reciente de Torrente presidente. Ahora, el primer tráiler de Ali G: Who Iz I? devuelve a la gran pantalla a uno de los roles más irreverentes de la filmografía de Sacha Baron Cohen. Pero, ¿qué ha sido de Ali G en todos estos años?

Como ya acostumbra en su forma de afrontar los proyectos, Sacha Baron Cohen ha vuelto a desarrollar en secreto el seguimiento de una de sus reconocidas sátiras. Cohen ya hizo lo propio con Borat, película Film secuela (2020), donde el humorista engañó a varias figuras políticas de Estados Unidos para que participasen en sketches tan absurdos como posteriormente virales. Por ello y continuando su asociación con Amazon MGM, el tres veces nominado al Oscar ha vuelto a contar con la confianza del sello para filmar Ali G: Who Iz I? en absoluto secreto, provocando que ahora los fans cuenten los días para un estreno en Estados Unidos y Reino Unido programado para el 23 de octubre. Por el momento, en nuestro país todavía no existe una fecha de estreno oficial en salas y lo más probable es que, tal y como ocurrió con el seguimiento de Borat, el regreso de Ali G se estrene directamente en Prime Video España.

Primer tráiler de ‘Ali G: Who Iz I?’: 24 años después, Sacha Baron Cohen nos trae una secuela

Los personajes de Cohen se hicieron popularmente conocidos en el programa The 11 O’Clock Show de Channel 4. En particular, Ali G era un personaje ficticio que se apropiaba de los elementos hip-hop de la cultura afrocaribeña británica, siendo el protagonista de agresivas entrevistas callejeras a finales de los 90. En 2002, dio el salto al cine en una película dirigida por Mark Mylod que terminó convirtiéndose en un referente de culto del humor absurdo para toda una generación.

El argumento oficial de la secuela da un salto temporal paralelo al tiempo real en el que no hemos tenido nuevas aventuras del rapero. Tras pasar varios años sin pegar un palo al agua, Ali G descubre que su novia de toda la vida, Julie, está embarazada de ocho meses. Al tener otra boca más que alimentar, el personaje de Cohen decide poner rumbo a Estados Unidos y recuperar la gloria perdida. Sin embargo, pronto se encuentra con varios adversarios que podrían poner en peligro su existencia y la de su futuro hijo.

En el elenco oficial, aparte del Cohen, está la australiana Morgana Robinson (Que ardan todos).

La primera película de Ali G está disponible en el catálogo de contenidos de la plataforma de Movistar Plus (ficción) y bajo alquiler o compra en Google Play, Apple TV y Rakuten TV.