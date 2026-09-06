El Festival de Venecia se rinde ante la nueva película de Robert Pattinson: «Es la mejor interpretación del actor más fascinante de su generación»

El pasado miércoles 2 de septiembre arrancó la 83. ª edición del Festival de Cine de Venecia. Una de las citas clave del calendario cinematográfico autoral, en el que suelen coincidir muchos de los largometrajes que formarán parte de la conversación final de la temporada de premios. Ink de Danny Boyle, inauguró el certamen y hace sólo algunas horas, Robert Pattinson presentó la performance que podría llevarle a su primera nominación en los Oscar: la actuación de Chris Hansen en la controvertida Primetime.

Los festivales suelen ser un buen termómetro para calibrar el entusiasmo de la prensa especializada con ciertas producciones. Independientemente de los resultados obtenidos en la competencia, una ristra de malas reseñas puede dinamitar cualquier hipotética futura carrera hacia la alfombra roja o situar a ciertas estrellas en el centro de la conversación fílmica. Ahora, tras una carrera tan ecléctica como apasionante, parece que a Pattinson ya le toca recibir, al menos, una primera nominación a las estatuillas doradas. Primetime ha tenido una acogida excelente entre los periodistas que pudieron acudir a la proyección del preestreno, con un 93% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes.

La mayoría de los comentarios de los medios halagan la valentía de la propuesta del debut ficcional de Lance Oppenheim, aunque la mirada del público se ha quedado impregnada de otro ejercicio camelónico de un Pattinson cautivador y desquiciado en su papel de showman obsesivo.

‘Primetime’: otro recital de Pattinson en 2026

El año cinematográfico de Robert Pattinson está siendo una completa barbaridad. El británico ha participado en proyectos independientes como El drama, junto a Zendaya y paralelamente, ha formado parte del elenco estelar de La Odisea. No contento con eso, además de su entrega total en Primetime, a finales del 2026 lo veremos en la piel de Scytale, el villano de la esperada Dune: Parte tres.

El periodista de la BBC, Nicholas Barber, resume bastante bien con su crítica la opinión generalizada que se ha dado, tanto del trabajo de Oppenheim como del despliegue mimético del que fuese ídolo de masas en la primera década de los 2000:

Robert Pattinson’s reaction to the 7-minute standing ovation for ‘PRIMETIME’ at the film’s premiere. Read our review: https://t.co/vhQGxTenL1 pic.twitter.com/1haYuw7srz — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 5, 2026

«La clave podría estar en que Pattinson nunca nos pide que sintamos empatía por el personaje. De hecho, parece complacido de que lo odiemos. Pero, aun así, es un placer verlo actuar. Esta es la mejor interpretación hasta la fecha del actor más fascinante de su generación».

Junto a Pattinson, el elenco de esta historia basada en hechos reales se completa con la participación de Merrit Wever, Skyler Gisondo, Phoebe Bridgers, Matthew Maher, Bokeem Woodbine, Anna Faris, Jonathan Lipnicki y Tony Revolori, entre otros.

La trama se centra en la creación y auge del programa To Catch a Predator, un formato de la NBC en el que Chris Hansen organizaba operaciones encubiertas para descubrir y detener a presuntos depredadores sexuales.

¿Cuándo se estrena ‘Primetime’?

Primetime se estrenará el próximo 25 de septiembre en Estados Unidos. En España todavía no tiene una fecha oficial de estreno.