Ximo Puig huye cuando se le pregunta por los escándalos de corrupción de su hermano

El ex presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig se ha marchado a toda velocidad cuando ha sido preguntado por Álvaro Ojeda acerca de si su hermano, el imputado Francis Puig, sería ahora indultado o amnistiado en la causa que investiga un presunto fraude en la obtención de subvenciones de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón por parte de empresas relacionadas con el citado hermano de Ximo Puig. Un tenso Ximo Puig ha manifestado que «Mi hermano no está en ninguna causa», lo que no es cierto por cuanto lleva tiempo siendo investigado. Para agregar que «los que estáis en una causa sois vosotros». Lo sucedido se recoge en el vídeo que ilustra esta información y transcurre en sólo 20 segundo.

Francis Puig, el hermanos de Ximo Puig, fue imputado por un juzgado de Valencia que investiga un presunto fraude en la obtención de subvenciones de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón por parte de empresas relacionadas con el citado hermano de Ximo Puig.

Ahora, una vez se ha consumado la investidura como presidente del Gobierno del socialista Pedro Sánchez con los votos de los separatistas catalanes y vascos, Sánchez tiene que cumplir sus acuerdos. Y, entre ellos, el de la Ley de Amnistía. Y es, precisamente, sobre una posible amnistía o indulto a su hermano en caso de que resultara condenado por lo que le Álvaro Ojeda ha preguntado a Ximo Puig.

Cómo se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, Álvaro Ojeda se acerca a Ximo Puig y le da la enhorabuena. El ex presidente valenciano responde dando las gracias. Entonces, Álvaro Ojeda, en un tono tranquilo, pregunta a Ximo Puig: «Ahora, ¿van a indultar a su hermano, no?».

El rostro de Ximo Puig se descompone. Y el ex presidente de la Generalitat Valenciana, visiblemente nervioso contesta a Álvaro Ojeda: «Mi hermano no está en ninguna causa».

La respuesta no queda ahí, porque Ximo Puig añade: «Los que estáis en una causa sois vosotros». Ojeda, sorprendido, pero sin perder la calma, responde a su vez a Ximo Puig: «Cómo que no?». Y es entonces, cuando Ximo Puig añade: «Tú sí que estás en una causa».

Ximo Puig se da la vuelta para marcharse. Los nervios y las prisas por irse llegan al punto de que no se fija en que justo delante de él otra persona camina en su misma dirección. Y se topa con ella. Ojeda, exclama: «¿Cómo que no? Hombre, por Dios», mientras Ximo Puig desaparece. Finalmente, Álvaro Ojeda resume en sólo seis palabras lo ocurrido: «Se ha puesto nervioso el ex president».