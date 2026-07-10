Sánchez sitúa a un ex cargo de Ábalos al frente de la Sociedad Valencia Parque Central

El Gobierno de España ha situado al frente de la Sociedad Valencia Parque Central a Vicente Palomo Torralva, jefe de la Unidad Técnica de la Oficina del Corredor Mediterráneo desde agosto de 2018, al poco de que José Luis Ábalos fuera nombrado por el propio Pedro Sánchez ministro de Fomento, tal como adelantó OKDIARIO el pasado 8 de mayo.

La designación de Vicente Palomo ha tomado ya tintes de completo escándalo en los círculos políticos valencianos, porque, además de la vinculación con la etapa de José Luis Ábalos, un Gobierno de España, en este caso el de Sánchez, ha impuesto por vez primera en 20 años al presidente de la citada sociedad, cuyo marco de acción e influencia está en la ciudad de Valencia, pero afecta en su conjunto a toda la política ferroviaria de la región.

El consistorio cuenta con un 25% de las participaciones de la citada sociedad. Un porcentaje idéntico al de la Generalitat Valenciana. En tanto que el Ejecutivo posee el 50%. Ha sido el voto de calidad del presidente de la sociedad el que ha decidido que Palomo Torralva ocupe ahora esta responsabilidad.

La Sociedad Valencia Parque Central es una empresa pública creada para gestionar el desarrollo urbanístico y ejecutar las obras de infraestructura urbana derivadas de la remodelación de la red ferroviaria en la ciudad de Valencia, que es la tercera de España. Maneja un presupuesto anual de unos 120 millones de euros, según las fuentes consultadas.

La decisión de Sánchez de imponer al presidente de Valencia Sociedad Parque Central encona más las ya deterioradas relaciones entre las administraciones valencianas y el Gobierno en lo tocante a las infraestructuras ferroviarias. Un sector en que las protestas desde Valencia son frecuentes por cuestiones como el túnel pasante, el caos de los Cercanías y los retrasos ferroviarios.

Vicente Palomo fue asesor de asuntos generales de la socialista María José Salvador en la etapa como consellera de la actual portavoz adjunta del PSOE valenciano en las Cortes de la Autonomía. A finales del verano de 2018 dejó ese puesto para acompañar al que era secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, también en la consellería de María José Salvador, Josep Vicent Boira, en su nueva etapa como comisionado para el Corredor Mediterráneo.

Tanto el Ayuntamiento como el Consell han intentado hasta última hora consensuar el nombre elegido para dirigir a la Sociedad Valencia Parque Central. Según el propio consistorio, ambas administraciones valencianas habían solicitado una reunión previa con el secretario de Estado para este miércoles. Pero este último argumentó que tenía un «almuerzo de trabajo».

La designación de Vicente Palomo tiene otra arista. Tanto el Ayuntamiento como la Generalitat habían puesto como condición para apoyar la entrada de la actual delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como consejera de la sociedad, que las tres administraciones consensuaran el nombre del director general.

Pero Sánchez ha optado por garantizar la elección de Palomo a facilitar la entrada de quien con más vehemencia ha defendido al Gobierno y sus políticas en los últimos años y es, además, aspirante al Ayuntamiento de Valencia, Pilar Bernabé.