Sánchez no envió camiones para desembozar la zona cero de la DANA hasta 3 días después de pedirlos Mazón

El Gobierno de Pedro Sánchez, no ha activado los mecanismos para gestionar la petición de Carlos Mazón de 130 camiones para limpiar aguas fecales, heces, lodo y barro en las alcantarillas de la zona cero de la DANA en la Comunidad Valenciana hasta tres días después de que lo pidiera el presidente de la Generalitat Carlos Mazón. El dirigente autonómico, harto de esperar, denunció públicamente ese importante retraso del Gobierno, nada menos que tres días, a través de las redes sociales este lunes a las 9:01 horas.

Tras esa denuncia de Mazón en redes, el Gobierno de Sánchez pidió los camiones a las 15:44 horas, también de ese lunes, a través del CENEM, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, según consta en el e mail al que ha tenido acceso OKDIARIO. Por tanto, la denuncia del presidente valenciano dio resultado.

Todo ello, a pesar de que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, había asegurado que la petición de Mazón fue tramitada por el Ejecutivo de Sánchez sólo una hora después de recibirse, el 8 de noviembre. Unas manifestaciones que quedan en evidencia tras el correo de Cenem.

La petición de esos camiones para sanear el alcantarillado de los pueblos valencianos anegados por la DANA es clave para evitar que el agua potable y las fecales se mezclen, porque en ese cóctel navegan bacterias nocivas para la vida humana. Precisamente, Mazón reclamó los camiones el viernes 8 de noviembre a primera hora de la mañana para evitar un problema de salud pública.

Hastiado de la demora y preocupado por los efectos nocivos que podía generar el embozo de fango y lodo en la salud, el lunes, 11 de noviembre, cuando pasaba un minuto de las 9 de la mañana, Mazón escribió en su perfil de X, antes Twitter: «Llevamos tres días solicitando al Gobierno de España camiones de desatasco para evitar problemas graves de salud pública. No llegan. Hemos solicitado a la CEOE y al resto de Comunidades Autónomas que contribuyan con todos los medios a su disposición. Gracias a todos por su inestimable ayuda».

Aquel tuit de Mazón no sentó nada bien al Gobierno. Y la prueba es que la delegada de Sánchez en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, respondió aquel mismo 11 de noviembre a Mazón en unas declaraciones en las que sostuvo que: «Nos pidieron los camiones de alcantarillado el viernes a las 11.20 horas. Y, a la hora, todas las comunidades estaban movilizadas por el Gobierno de España. No 14 días después, a la hora. Lo digo porque los tiempos son los tiempos y la responsabilidad es la responsabilidad».

Sin embargo, según consta en un correo del Centro Nacional de Emergencias (Cenem) este organismo no solicitó los citados camiones hasta las 15:44 horas del 11 de noviembre. Ese 11 de noviembre es el mismo día en que Pilar Bernabé aseguró que el viernes 8 de noviembre, «a la hora» de haber pedido Mazón los camiones «todas las Comunidades estaban movilizadas por el Gobierno de España. No 14 días después, a la hora». No cuadra.

El correo enviado por Cenem a ayuntamientos, delegaciones del Gobierno y servicios de emergencias, de las 15:44 horas del 11 de noviembre, tres días después de lo asegurado por Pilar Bernabé, explicaba: «Se remite solicitud de la Generalitat Valenciana, para que puedan realizar ofertas. Se solicitan ‘Camiones autobombas aspirantes’, es un modelo estándar, son las bombas de desemboce de sistemas de alcantarillado, cualquier modelo es válido. Se adjunta enlace de la URL para clarificar las especificaciones técnicas solicitadas de los camiones autobombas aspirantes, así como las imágenes correspondientes».

El viernes 8 de septiembre. El día en que Mazón pidió los camiones, los directores generales sólo recibieron la solicitud de la Generalitat Valenciana, no la otra, según fuentes consultadas próximas al caso. Las mismas fuentes, aseguran que aquel viernes 8 de noviembre, se enviaron correos sólo a los servicios de emergencias, el 112. Algunos, del propio Cenem. Pero el resto de emails no se envió hasta este lunes.

El tipo de maquinaria solicitado por Mazón, también según las fuentes consultadas, solo lo tienen las poblaciones de más de 20.000 habitantes. Por lo tanto, aquellas que a las que el Gobierno no se le había solicitado, como tampoco a las diputaciones.