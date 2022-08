El presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez envió ayer a la ministra de Ciencia e Innovación y ex alcaldesa de Gandía Diana Morant al incendio de Vall d’Ebo en plena crisis del presidente valenciano el también socialista Ximo Puig por los fuegos devastadores que aún hoy -en el caso de Bejís- asolan la Comunidad Valenciana. El ‘gesto’ de Sánchez no pasó desapercibido por cuanto Diana Morant es su apuesta para relevar a Puig.

La visita de Diana Morant se produjo en la mañana de ayer y ella misma la hizo visible a través de su perfil de twitter ilustrado con una foto en la que aparece en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) junto al secretario autonómico de Emergencias José María Ángel. Por la tarde, la ministra retuiteó una publicación de Emergencies 112 (Emergencias 112), que contenía un vídeo que mostraba que en Vall d’Ebo estaba lloviendo a esas horas: «La noticia más esperada» era su escueto comentario.

El pasado 20 de julio, OKDIARIO publicó que Pedro Sánchez está preparando el relevo de Ximo Puig por Diana Morant, a pesar de que esta última cuenta con un escaso índice de conocimiento en territorio valenciano, si bien suyo es el antecedente de haber sido alcaldesa de una importante ciudad turística valenciana: la de Gandía.

Y los gestos que se van produciendo así lo corroboran. Ayer, el presidente del Gobierno envió a 2 de sus ministros a la Comunidad Valenciana. Uno, Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior, que se dirigió al incendio de Bejís. La otra fue Diana Morant, que estuvo en el PMA de Vall d’Ebo. Morant no estuvo tan ampliamente acompañada por altos cargos como Marlaska, con quien estuvieron entre otros la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano Aitana Mas -Compromís- la consejera de Justicia la socialista Gabriela Bravo y la delegada del Gobierno Pilar Bernabé. Los focos que siguieron a uno y otra se centraron mayoritariamente en Marlaska.

No obstante, en su visita, la ministra, a la que persigue el mantra de su escaso nivel de conocimiento en territorio valenciano, se comprometió a incrementar los medios desde su Ministerio para plantar cara a las catástrofes naturales, una iniciativa que con carácter más general había publicado ya la web de su ministerio el pasado 21 de julio.

Diana Morant ya dijo también el pasado julio, en declaraciones recogidas por Europa Press que «yo estoy a disposición del presidente del Gobierno y del PSOE». Dejó entonces un enigmático mensaje: «Yo diría que si hubiera tenido que adivinar hace 10 años que iba a ser alcaldesa de Gandía y ministra no lo habría adivinado, así que la bola de cristal no la uso, porque no me ha servido». Ahora, ella es la alternativa que maneja Sánchez para relevar a Ximo Puig, algo que no comparte el presidente valenciano.