La ruina de la Sanidad de Puig: la lluvia tumba el techo de un pasillo del hospital de Castellón

El techo de la antesala de los quirófanos del Hospital General de Castellón se ha venido abajo. El detonante final de la caída ha sido la lluvia del pasado viernes, según todas las fuentes consultadas. Si bien no ha trascendido hasta hoy mismo, cuando lo ha hecho público el Grupo Popular en la oposición del Ayuntamiento de la capital de La Plana. Según fuentes próximas al citado centro, hoy se están llevando a cabo los trabajos de reparación. No obstante, tanto el grupo popular como fuentes sanitarias próximas al citado centro han coincidido en señalar que el hospital necesita una reforma integral, que la Generalitat de Ximo Puig no lleva a cabo.

Pacientes que esperan cama en el hospital de Alzira, exigencia del valenciano, falta de médicos y sanitarios…, los problemas no cesan en el contexto de la Sanidad valenciana de Ximo Puig.

En esta ocasión, afectan a las infraestructuras y, si bien han sido las fuertes lluvias del pasado viernes las que ahora han desencadenado la caída del techo de la antesala de quirófanos del hospital de Castellón, el de referencia en esa parte del territorio de la Comunidad Valenciana, la instalación sanitaria pide a gritos una reforma integral, según han confirmado fuentes sanitarias próximas al centro. También, lo ha reclamado el citado Grupo Popular a través de su portavoz Begoña Carrasco.

En concreto, fuentes sanitarias han sostenido que el citado hospital de Castellón «lo que necesita es tirarlo al suelo y volverlo a levantar». Por su parte, la concejala portavoz del PP en la oposición municipal Begoña Carrasco, ha mantenido que «la reforma integral del hospital es, para nosotros, una prioridad para equipararlo a otros hospitales de referencia como La Fe de Valencia o el General de Alicante». Carrasco ha añadido que «Castellón ha de dejar de ser la hermanita pobre en materia sanitaria, con unos servicios de tercera».