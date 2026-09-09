Roba a dos turistas en Alicante, suplanta a uno ante el hotel, accede a su habitación y les vuelve a robar

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un varón, de 36 años, del Reino Unido, después de que este último sustrajera la mochila de dos turistas noruegos en la Explanada, en plena fachada marítima de la ciudad, se hiciera pasar por uno de ellos ante la recepción del hotel, accediera a la habitación en que las víctimas estaban alojadas y robara también en su interior.

Las víctimas habían denunciado la sustracción de la mochila ante la Policía Nacional. En su interior, llevaban 600 euros en efectivo y un teléfono móvil de alta gama, valorado en 1.300 euros. Pero su calvario no acabó ahí. Al día siguiente, los dos ciudadanos noruegos volvieron a personarse en las dependencias de la Policía Nacional.

En esta ocasión, para denunciar que habían sufrido un nuevo robo. Esta vez, en la habitación del hotel en que se hallaban alojados. Las víctimas relataron a los agentes que habían sido informados por la dirección del hotel de que, en torno a la medianoche, se había personado ante la recepción del hotel en que las víctimas se hallaban alojadas un tercer individuo. Este último se hizo pasar por uno de los dos turistas noruegos para solicitar un duplicado de la llave magnética de la habitación que les había sido asignada.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Alicante se hicieron cargo de la investigación. Los policías establecieron una conexión entre el hurto de la mochila y el robo en el interior de la habitación donde se hospedaban las víctimas, porque supuestamente el autor del primer delito había revisado el contenido de la mochila. Y, por ese medio, conoció tanto el hotel en que se hospedaban como el número de la habitación.

La medianoche posterior, según la Policía Nacional, ante la certeza de que los huéspedes se hallaban ausentes, probablemente porque les había seguido, acudió al hotel y facilitó el nombre de la víctima. Un dato del que solo podía disponer tras la sustracción de la mochila. Así, pudo solicitar la llave magnética que daba acceso a la habitación de las víctimas y le fue posible consumar el robo.

El supuesto autor fue primero identificado y más tarde detenido por los agentes en una calle de Alicante próxima al hotel en que se alojaban los dos turistas noruegos. Posteriormente, fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia.