El PSOE se va del pleno que convocó tras perder la votación y pedir Mompó responsabilidades a Pilar Bernabé por la DANA

El grupo socialista en la Diputación de Valencia se ha ido del pleno extraordinario convocado a instancias de ese mismo grupo para reprobar al presidente de la institución, el popular Vicent Mompó. Reprobación que ha sido rechazada con los votos en contra de PP, Ens Uneix y Vox. Los socialistas se han marchado poco después.

En concreto, cuando Vicente Mompó hacía uso de la palabra en respuesta a las acusaciones vertidas desde la bancada socialista, recordaba su colaboración con la autoridad judicial y las comisiones de investigación tras la riada y cuestionaba la actuación de la delegada del Gobierno de Sánchez, Pilar Bernabé, en la DANA: «Yo he ido dos veces a declarar ante la juez. He ido dos veces también al Congreso. He entregado mis facturas telefónicas. He entregado mis mensajes. ¿Puede decir lo mismo la delegada del Gobierno, codirectora del CECOPI y una de las principales responsables de la gestión de aquel día?», ha preguntado Mompó.

A continuación, el propio presidente de la Diputación de Valencia ha expresado que «yo puedo hablar de mí. Entiendo, perfectamente, que el Partido Socialista tenga vergüenza de defender a los suyos. El 28 de octubre cancelé mi agenda…» Y, en ese momento, la bancada socialista se ha puesto en pie y ha ido abandonando sus asientos en el pleno de la Diputación de Valencia».

Mientras salían, Vicent Mompó, dirigiéndose al PSOE, y en clara referencia a las elecciones generales del 29 de noviembre, ha espetado: «Os iréis el 29, no hace falta que os vayáis ya, ¿eh?…, que quedan dos meses», para sentenciar finalmente: «Esa es la democracia que entiende el Partido Socialista».

Se da la circunstancia de que precisamente el PSOE ha sido especialmente crítico con la labor de las instituciones valencianas en la DANA. Pero, según se ha visto en el plano de la Diputación de Valencia, no consigue admitir las críticas a la labor de los responsables gubernamentales en la riada. Y, muy especialmente, a Pilar Bernabé, a quien, se da la circunstancia de que, la dirección del PSOE valenciano de Diana Morant acaba de proponer como número 1 por la provincia de Valencia para las generales.