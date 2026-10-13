Manos Limpias denuncia en el juzgado a Pilar Bernabé por los disturbios con 9 policías heridos en Valencia

El colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, ha cursado una denuncia ante el Juzgado Decano de Valencia contra la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, por los supuestos delitos de imprudencia grave con resultado de lesiones, tipificado en el artículo 159 del Código Penal (CP), y contra la seguridad de los trabajadores, tipificado, a su vez, en los artículos 316 y 317 del citado Código Penal.

El origen de la denuncia interpuesta por Manos Limpias ante el juzgado decano de Valencia este mismo martes son los disturbios acaecidos en el Palau de Les Arts (Palacio de Las Artes), también en Valencia, el sábado 3 de octubre, cuando nueve policías resultaron heridos mientras intentaban evitar que grupos radicales de izquierda, que habían salido a la calle para protestar por la situación de la vivienda, asaltasen Les Arts, donde se celebraba un congreso de vivienda.

Según fuentes de Manos Limpias, en la denuncia, que el colectivo lleva preparando desde el mismo fin de semana en que se produjeron los disturbios, con motivo de la celebración de unas jornadas inmobiliarias en Valencia el día 3 de octubre de 2026, en las inmediaciones del Palau de Les Arts, «se convocó una concentración de violentos y antisistema». Y «esa masa de violentos y antisistema utilizaron todo tipo de artefactos, lanzamientos de vallas, adoquines». Y «como consecuencia de ello, resultaron heridos nueve policías».

Añade Manos Limpias que «el dispositivo policial, según JUPOL, era manifiestamente insuficiente, pese a que existían advertencias previas de participación de grupos violentos y antisistema». Y que «a la falta de efectivos policiales hay que añadir que no iban suficientemente protegidos con los medios adecuados para su seguridad». Y que «estas circunstancias objetivas suponen la base probatoria para poder al menos proceder a la apertura de las correspondientes diligencias penales».

JUPOL, siglas de Justicia Policial, es el sindicato mayoritario de la Policía.

Manos Limpias solicita al juzgado la apertura de diligencias de investigación en torno a este caso. Y le pide que recabe de la Delegación de Gobierno, de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana y de la Dirección General de la Policía el expediente completo de planificación del dispositivo policial del 3 de octubre de 2026; los informes de inteligencia y evaluaciones previas de riesgos existentes; las comunicaciones, advertencias o solicitudes de refuerzo efectuadas por los responsables policiales; las órdenes impartidas antes y durante los incidentes y la identificación de quienes las dictaron; los partes médicos y de lesiones de los nueve agentes heridos y el informe de los mandos responsables de las Unidades de Intervención Policial (UIP) sobre la suficiencia de efectivos y medios disponibles.

Y pide, finalmente, que, una vez practicadas todas esas diligencias, se determine la responsabilidad penal de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, «o de cualquier otra autoridad o responsable interviniente».

Manos Limpias viene preparando la presentación de esta denuncia efectuada este martes desde el mismo fin de semana en que acaecieron los hechos. Por su parte, Pilar Bernabé es quien el PSOE valenciano ha propuesto este fin de semana para encabezar su lista por la provincia de Valencia en las próximas elecciones generales, tal como ha publicado OKDIARIO.