A prisión por agresión sexual el hombre en cuyo congelador se halló el cadáver de otro varón

La titular de la Plaza Número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Castellón ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por una presunta agresión sexual a una empleada de hogar. El detenido queda ahora investigado por varios delitos de agresión sexual. Todo ello, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Según las citadas fuentes, la juez ha tomado esta decisión en relación exclusivamente con estos hechos, los únicos para los que ha sido puesto a su disposición el detenido y para los que ella tiene competencias. Si bien, en paralelo, hay otras diligencias abiertas en la plaza número 4 de la Sección Instrucción también del Tribunal de Instancia de Castellón al objeto de establecer las causas de la muerte de otro varón, de avanzada edad, cuyo cadáver fue hallado por la Policía Nacional dentro de un congelador en el domicilio en que se produjeron los hechos.

El hallazgo se produjo en la entrada y registro de agentes de la Policía Nacional en el interior de una vivienda, también de Castellón, y en el marco de la denuncia por agresión sexual. La Policía Nacional sigue investigando este caso y está a la espera del resultado de diversas diligencias policiales y judiciales para determinar las causas y circunstancias del fallecimiento, así como si las mismas tienen relevancia penal.

Tal como publicó OKDIARIO el pasado miércoles, agentes de la Policía Nacional habían hallado el cadáver de un hombre en el interior del frigorífico de una vivienda en Castellón. Los hechos se produjeron horas antes de la detención de otro varón por su presunta relación con los hechos. La detención del sospechoso se produjo en la localidad de Peñíscola, un municipio situado en la costa norte de la provincia de Castellón.