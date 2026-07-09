Presos magrebíes y georgianos libran una batalla campal en la cárcel de Picasent con 2 hospitalizados

Dos presos han tenido que ser trasladados al Hospital General para recibir asistencia sanitaria tras una pelea multitudinaria en el módulo 23 de la Unidad de Preventivos del Centro Penitenciario de Picasent, en Valencia. En la citada reyerta se enfrentaron dos grupos de internos. Uno, de origen magrebí, y otro, georgiano. La riña fue de una gran violencia y necesitó de la intervención de numerosos funcionarios para controlar la situación y evitar consecuencias aún más graves, según ha denunciado este jueves Acaip+UGT.

La ausencia de médicos impidió aplicar las medidas de aislamiento previstas para los responsables, según el citado sindicato, lo que en palabras de las mismas fuentes «evidencia que la carencia de personal sanitario no solo afecta a la asistencia médica, sino que también compromete seriamente la seguridad del establecimiento».

Los hechos se han desencadenado en torno a las 16:30 horas de este miércoles, a la bajada al patio, en el citado módulo 23 de Unidad de Preventivos. Un departamento que alberga a internos reincidentes y conflictivos, de los que muchos han pasado antes por un régimen más restrictivo.

Según las fuentes antes citadas, un grupo de tres georgianos comenzó a agredir a varios internos magrebíes, mientras de modo casi simultáneo, al otro extremo del patio, se produjo una pelea multitudinaria entre internos georgianos por un lado y magrebíes, por otro. Ambos utilizaron en la riña mesas y sillas.

Fue necesaria la presencia de funcionarios de otros departamentos, que tuvieron que dejar bajo mínimos, como apoyo para controlar la situación. La gran profesionalidad de estos funcionarios les permitió resolver la situación sin resultar heridos, como ha destacado Acaip-UGT.

La reyerta se produjo horas después de que por la mañana se hubiera producido una disputa entre internos de ambos grupos en la cola del economato. Como consecuencia de estos hechos, dos internos han resultado heridos de consideración. Uno de ellos, en la nariz. Y otro, en la mandíbula. Ambos han tenido que ser trasladados a un centro hospitalario para ser examinados.