El escándalo que ha supuesto la emisión del spot de Plataforma per la Llengua (Plataforma por la Lengua), en que se promociona el catalán en la televisión pública valenciana, ya tiene consecuencias: el Partido Popular ha reclamado la comparecencia en las Cortes Valencianas del director general de A Punt Media, Alfred Costa. Además, ha pedido la copia íntegra del expediente y la documentación relativa a la contratación de ese anuncio emitido por A Punt. Y ha reclamado, también, cualquier otro contrato, acuerdo y/o convenio que la televisión pública valenciana haya suscrito con Plataforma per la Llengua.

El pasado noviembre, el presidente del PP en la Comunidad Valenciana Carlos Mazón ya mostró su procupación por el avance del catalanismo en territorio valenciano. Sostuvo entonces que era imprescindible parar ya el denominado ‘procés’ a la valenciana impulsado por Puig, Oltra y Podemos. Precisamente por ello, los populares han saltado de inmediato tras conocer la emisión del spot de promoción del catalán en la televisión pública valenciana: un escándalo mayúsculo que no están dispuestos a dejar pasar. «No permitiremos que el independentismo siga avanzando en la Comunidad Valenciana», ha sostenido la diputada popular Verónica Marcos siguiendo la línea trazada por Mazón.

En el caso de la emisión del spot de promoción del catalán en A Punt, el PP aduce que, según la ley de creación de la televisión pública valenciana, la finalidad de esa tele es promocionar la cultura y lengua valencianas y no otras lenguas ni culturas. Por ello, la diputada popular Verónica Marcos ha sostenido que no se pude consentir que se utilice la televisión de todos los valencianos para promocionar el catalán y ha calificado los hechos como una «falta de respeto» al Estatuto de Autonomía valenciano. También, ha criticado lo que denomina «carácter inquisitorial» de Plataforma per la Llengua que «se dedica a señalar y perseguir a quienes hablan en castellano».