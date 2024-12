El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia niega estar investigado: «Son diligencias previas»

El portavoz de Vox en en Ayuntamiento de Valencia ha rechazado haber sido declarado como investigado por un presunto delito de odio. Juan Manuel Badenas no ha recibido notificación alguna que así lo indique, según su propia declaración: «No es una imputación, sino diligencias preliminares de una fiscal que, por cierto, fue propuesta para el Tribunal Constitucional por la izquierda valenciana y no salió elegida», ha explicado el propio Badenas.

Juan Manuel Badenas es, en la actualidad, segundo teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Valencia y concejal de Empleo y Parques y Jardines entre otras responsabilidades. Se trata, también, del edil que este 1 de diciembre de 2023 propuso bautizar los fututos parques de Valencia con el nombre de víctimas del terrorismo.

La Fiscalía Provincial de Valencia había abierto este mes de septiembre diligencias de investigación penal contra Juan Manuel Badenas, sobre quién apuntaba la posible comisión de un delito de odio. El origen de la investigación se halla en unas manifestaciones efectuadas por el portavoz de Vox este 30 de julio

Ese día, según el relato de Juan Manuel Badenas, varios medios habían dado como presunto autor de un crimen en Valencia a un ciudadano «de origen argelino». Y Badenas sostuvo sobre la base de las informaciones publicadas que el crimen «seguramente» no se habría producido «si su presunto asesino no hubiera entrado en España». Si embargo, horas después, fue detenido el supuesto autor, que era en realidad un ciudadano de origen español.

En agosto, el PSPV denunció a Juan Manuel Badenas ante Fiscalía por lo que consideraba unas acusaciones «xenófobas» y un «bulo racista». La fiscal Susana Gisbert quedó al frente de la mencionada investigación del Ministerio Fiscal.

Este miércoles, ha trascendido que el Juzgado de Instrucción 7 de Valencia había admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía y que había citado a declarar al concejal este 10 de enero, a las 16 horas. Badenas asegura no tener constancia de todo ello.

El portavoz de Vox siempre ha defendido su inocencia en este caso. Y ha recordado que al menos una decena de medios publicaron, también erróneamente, un origen distinto en cuanto a la nacionalidad del presunto autor de la que finalmente realmente era y que él había dado por buena la información que había visto publicada en los medios de comunicación.