Pérez Llorca reta al PSOE a que sus altos cargos muestren sus WhatsApp del día de la DANA

Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, ha retado este miércoles al PSOE a que los cargos que fueron llamados por la comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas y no asistieron, entre los que se encuentra el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, muestren los mensajes de WhatsApp que intercambiaron el 29 de octubre de 2024, el día de la DANA de Valencia. «Es un ejercicio de transparencia», ha manifestado Pérez Llorca al respecto en el transcurso de la sesión de control en las Cortes Valencianas.

Los cargos del Gobierno de España a los que Pérez Llorca se ha referido son los que fueron llamados por la comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas. Entre ellos, Pedro Sánchez, Teresa Ribera o Pilar Bernabé. Todos rechazaron acudir argumentando que el Gobierno da explicaciones en las cámaras estatales y no en las autonómicas. Un argumento que no se tuvo en cuenta a la inversa cuando el Congreso de los Diputados decidió poner en marcha otra comisión sobre la DANA en la que Sánchez sí comparecerá. Y lo hará el último. Justo antes de su cierre.

En la actualidad, los mensajes que intercambiaron los miembros del Gobierno valenciano, y entre ellos su entonces presidente Carlos Mazón, aquel 29 de octubre, son conocidos desde que la semana pasada, en su comparecencia en calidad de testigo en los juzgados de Catarroja, la actual vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, los aportó. Por tanto, los mensajes entre los miembros de aquel Consell se conocen. Pero no ocurre lo mismo con los que Sánchez, sus ministros, la delegada del Gobierno o rectores de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Española de Meteorología (AEMET) se intercambiaron aquel trágico día.

Y a estos últimos es a los que se ha referido Pérez Llorca en su intervención. El presidente ha «invitado» a los socialistas a «un ejercicio de transparencia»: «Pídanles a todos esos cargos que enseñen los WhatsApp de ese día, y que la sociedad pueda ver qué mensaje le enviaba el presidente de la Confederación del Júcar a la delegada del Gobierno, o que podamos saber, mientras el director de AEMET estaba en no sé qué país, qué WhatsApp cambiaba con unos y con otros».

«Si de verdad quieren saber la verdad, den ejemplo», ha manifestado Pérez Llorca al PSOE, «porque la única forma de saber la verdad de los socialistas es cuando les citan a los juzgados y acabamos enterándonos por la prensa de toda la corruptela que tienen».