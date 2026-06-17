Pérez Llorca a Baldoví por el apoyo de Compromís a Sánchez: «El pagafantas de la corrupción sanchista»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha cargado este miércoles contra el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, a quien ha criticado el apoyo que la coalición nacionalista otorga al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y al PSOE en plena sucesión de escándalos por la corrupción y con una enorme deuda de 4.000 millones de euros a la Generalitat por el impago de la dependencia y otros 1.000 millones por la atención de la sanidad valenciana a los desplazados. Así, Pérez Llorca ha tildado a Compromís y a Baldoví de «pagafantas de la corrupción sanchista en España». Todo ello, en el transcurso de la sesión de control que este miércoles se ha celebrado en las Cortes Valencianas.

En esa sesión, Pérez Llorca ha reclamado a Joan Baldoví que exija a Sánchez, entre otras cuestiones, los 4.000 millones de euros que el Gobierno de España adeuda al valenciano por la dependencia o los 1.000 millones que el Ejecutivo de Sánchez también debe a la Generalitat por la atención de la sanidad valenciana a los desplazados.

La intervención de Pérez Llorca se ha producido en el turno de respuesta a otra anterior de Joan Baldoví repleta de insultos al PP y a Vox. Así, Joan Baldoví había llamado a los populares «ineptos», «gandules» y «vagos», en diferentes momentos. Mientras que a los parlamentarios de Vox, Joan Baldoví también les ha dedicado insultos, como el de «socios parásitos» del Gobierno valenciano.

En su respuesta, Pérez Llorca ha preguntado a Joan Baldoví: «¿A cambio de qué vota usted a Pedro Sánchez?, ¿a ver si le toca alguna joya de Sisi emperatriz? Porque no será a favor de defender a los valencianos». Una alusión muy directa en referencia tanto a los continuos escándalos de corrupción que rodean al Gobierno como a los 4.000 millones de euros que ese mismo gobierno adeuda a la Generalitat Valenciana por la dependencia y los 1.000 millones que debe también el Gobierno al Consell por la atención de la sanidad valenciana a los desplazados de otras autonomías.

En su intervención, el presidente valenciano ha reclamado a Baldoví que «sea usted tan atrevido y tan valiente, sin insultar, que no hace falta, y diga de una vez por todas que Compromís no volverá a votar a los socialistas si no nos pagan los 4.000 millones de la dependencia, 1.000 millones de la sanidad o el fondo de nivelación transitorio».

Pérez Llorca ha criticado a Baldoví que «ya no defiende» ese fondo de nivelación mientras se alcanza una financiación justa para la Comunidad Valenciana. Para, a continuación, manifestar que Baldoví ya no defiende ese fondo de nivelación transitoria porque «le ha dado la orden Pedro Sánchez de que no lo haga. Porque es el pagafantas del sanchismo. Y, lo más duro, es el pagafantas de la corrupción sanchista de España. Eso sí es lo triste».