El pasado viernes 25 de octubre, el famoso agricultor tuitero conocido como El Palleter publicó en sus redes un vídeo avisando de todo lo que estaba ocurriendo en los radares meteorológicos en Valencia, diciendo: «Esto no lo sabe casi nadie, pero desde hace unos días, los que miramos el radar de meteorología, porque ya hay un poco de lluvia, se ve como se aproxima a la Comunidad Valenciana y a todo el litoral del Mediterráneo y parte de Andalucía, una DANA».

Explicó que «si os paráis a mirar, hoy 25 de octubre, el radar de lluvia veréis como no funciona. El radar aquí en Valencia no va. La gente cuando sale a las carreteras no sabe por dónde llueve». Durante el vídeo hace una denuncia sobre de quién es la responsabilidad de todo esto, aludiendo a la Administración Central y afirma que «para gastarse el dinero en chiringuitos si están».

🔴🔴EL RADAR DE VALENCIA NO FUNCIONA‼️‼️

ESTO ES GRAVÍSIMO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA ANTE UNA DANA QUE VIENE A LA SEMANA PRÓXIMA. pic.twitter.com/hRmwN9VcLA — El Palleter (@JuanviPalleter) October 25, 2024

«Podrían dar explicaciones desde AEMET. Me gustaría que AEMET se pusiera en contacto conmigo y me dé explicaciones porque esto me parece muy gordo. Habrá que depurar responsabilidades si cuando salga la gente a las carreteras pasan accidentes», avisó el agricultor una semana antes, por lo que habrá que ver si finalmente, como dice El Palleter, se depuran responsabilidades.

Tras la gravedad de estas acusaciones, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha tenido que salir al paso para desmentirlas. «El radar de Valencia, clave para la vigilancia meteorológica, ha estado funcionando desde la mañana del 28 de octubre de manera ininterrumpida», afirma la agencia estatal en un comunicado.